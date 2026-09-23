寶可夢台灣官方宣布，曾在日本各地美術館巡迴展出的《寶可夢×工藝展：美與匠心的綺趣相遇》，即將首度來到台灣展出！本次展覽特別邀請 20 位代表現代日本的工藝家，將熟悉的寶可夢轉化為兼具傳統技藝與現代創意的工藝作品。
《寶可夢×工藝展》是什麼展覽？
《寶可夢×工藝展》集結了從日本「人間國寶」至新銳藝術家等20位工藝界代表。展覽將展出約100件精心打造的工藝作品，運用陶瓷、漆藝、金屬加工及織品等多樣化的傳統素材與技藝，呈現寶可夢與日本工藝交織出的獨特魅力。
參展工藝家們不僅細緻雕琢寶可夢的外貌特徵，更將牠們的生活姿態、動態動作，以及遊戲故事中的世界觀融入創作中。觀眾將能從全新視野，欣賞熟悉的寶可夢如何在傳統工藝中煥發新生。
過去展出作品搶先看 工藝大師的巧思創作
在先前的巡迴展出中，展示了多位藝術家的代表創作，像是須藤玲子的織品作品《ピカチュウの森》，在藤蔓上可以看到一隻隻可愛的皮卡丘，還有葉山有樹的陶瓷作品《森羅万象ポケモン壷》，以及田口義明的漆藝作品《蒔絵棗「春を呼ぶ」》等，每一樣作品都能看到藏身在內的寶可夢。
展覽首度來台 時間、地點尚未公布
寶可夢台灣官方在社群平台上搶先公開《寶可夢×工藝展：美與匠心的綺趣相遇》登台消息，並表示主辦單位為翡冷翠文創，不過具體展出日期、地點、門票販售資訊都還沒有公開，請有興趣的訓練家們要留意後續消息。
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《寶可夢×工藝展》集結了從日本「人間國寶」至新銳藝術家等20位工藝界代表。展覽將展出約100件精心打造的工藝作品，運用陶瓷、漆藝、金屬加工及織品等多樣化的傳統素材與技藝，呈現寶可夢與日本工藝交織出的獨特魅力。
參展工藝家們不僅細緻雕琢寶可夢的外貌特徵，更將牠們的生活姿態、動態動作，以及遊戲故事中的世界觀融入創作中。觀眾將能從全新視野，欣賞熟悉的寶可夢如何在傳統工藝中煥發新生。
在先前的巡迴展出中，展示了多位藝術家的代表創作，像是須藤玲子的織品作品《ピカチュウの森》，在藤蔓上可以看到一隻隻可愛的皮卡丘，還有葉山有樹的陶瓷作品《森羅万象ポケモン壷》，以及田口義明的漆藝作品《蒔絵棗「春を呼ぶ」》等，每一樣作品都能看到藏身在內的寶可夢。
寶可夢台灣官方在社群平台上搶先公開《寶可夢×工藝展：美與匠心的綺趣相遇》登台消息，並表示主辦單位為翡冷翠文創，不過具體展出日期、地點、門票販售資訊都還沒有公開，請有興趣的訓練家們要留意後續消息。