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高市早苗先會川普 盧秀燕籲台灣別再沉默

日本首相高市早苗趕在「川習會」登場前，先赴美與美國總統川普會面，引發外界關注亞太各國如何因應。台中市長盧秀燕今（23）日表示，台灣不能再漠視、沉默以對，呼籲政府應召開國安會議，提前研判情勢、做好準備，以安定民心。盧秀燕今天列席台中市議會前受訪指出，「川習會」不只牽動台美中三方，也關係到整個亞太乃至全球局勢。她表示，日本首相高市早苗已先一步前往美國，並與川普會面，就是希望了解「川習會」可能對日本帶來什麼樣的影響。盧秀燕認為，台灣身處亞太地區，更不能對「川習會」漠視或沉默以對，應該關注會談可能對台灣帶來的影響。因此，她這兩天一再呼籲中央政府召開國安會議，針對可能情勢預做準備。盧秀燕表示，面對國際情勢變化，台灣應該「有備無患」，政府除了掌握相關資訊，也應該提前進行沙盤推演，思考各種可能發展，才能在局勢變化時有所因應。她強調，「川習會」受到全球關注，日本已經開始思考可能受到的影響，台灣也不應置身事外。她呼籲政府召開國安會議，除了研判情勢，也能讓社會大眾更加安心，不要等到情勢發生變化後才被動因應。