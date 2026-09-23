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分區顯示藍綠反轉？阿扁也直言：抽樣結構怪異

藍營質疑民調公正性、沈伯洋謙回：每一區都是劣勢

信民兩岸研究協會最新民調顯示，尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋則獲40.5%，2人僅差1.2個百分點、落在抽樣誤差範圍內，引發外界高度關注。不過對此，前總統陳水扁今（23）日反而提醒，不能因此放鬆警惕，直言這份民調「抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？」根據信民協會22日公布的最新台北市長民調，由民調專家戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪。結果顯示，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，雙方僅差1.2個百分點；另有5.2%表示不投票或投廢票、10.6%未明確回答。該民調於9月16日至18日完成1076份有效樣本，其中住宅電話752份、行動電話324份，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。除了支持度拉近，民調也顯示蔣萬安施政滿意度52.4%、不滿意度41.6%；在誰適合擔任台北市長方面，50%認為蔣萬安適合、46.2%認為沈伯洋適合。至於當選看好度，蔣萬安仍以57.8%明顯領先沈伯洋的21.3%，顯示「支持度接近」與「誰較可能當選」之間仍存在不小落差。值得注意的是，這份民調的行政區交叉分析出現與傳統政治版圖不同的結果。過去通常被視為綠營優勢區的大同區，蔣萬安反而領先沈伯洋15.8個百分點；相對地，在傳統深藍票倉大安區，沈伯洋卻小幅領先1.1個百分點，也因此引發外界對分區樣本結構及結果穩定性的討論。對此，陳水扁今表示，「不能因為最新民調追平就放鬆警惕喔！何況該民調的抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？」不過，他並未進一步說明所稱「抽樣結構怪怪的」具體是指哪些樣本配置或加權問題。這份民調公布後，藍綠也出現不同解讀。藍營人士質疑委託單位信民協會與曾支持大罷免的曹興誠關係密切，進而質疑民調公正性；戴立安則回應，自己長期擔任台北市政府民意調查諮詢委員，橫跨不同黨籍市長任期，不能因此推論民調結果受政治立場影響。沈伯洋本人則表示，民調只能作為參考，知名度提高不代表一定能轉化為選票，仍會持續勤走基層；他在22日晚間前往大同區延三夜市掃街時，被問到大同區民調落後，也回應「每一區都是劣勢」，強調仍要讓更多市民認識自己。