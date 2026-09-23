舒力基颱風即將生成！氣象專家賈新興表示，歐洲傳統模式、美國模式認為太平洋高壓減弱後，颱風將沿高壓邊緣偏西移動，不排除下周二（9月29日）登陸台灣；AI 模式則預測颱風會北轉，對台影響較小，舒力基至少可達中颱，快速增強不排除挑戰強颱，但中秋連假全台天氣都算穩定，民眾可好好把握。
舒力基路徑分2派！歐洲估下周二登陸、AI預測北轉
賈新興說明，舒力基颱風生成後，在周六之前確定會先往西北移動，周末開始的路徑，大致分為2大陣營，歐洲傳統模式認為，太平洋高壓周六、周日西伸增強，但下周一、下周二略為減弱，舒力基颱風則沿著高壓邊緣，以偏西的路徑持續靠近，並在下周二有機會登陸台灣，也是目前對台影響最大的劇本。
歐洲 AI 模式、Google 颱風預報系統，則顯示周六、周日太平洋高壓東退較多，加上中國一帶有冷空氣出現，舒力基颱風掉入兩個高壓中間的鞍型場，減速之後往北轉向琉球群島附近，對台灣影響相對較小。
舒力基恐上看強颱 中秋賞月烤肉把握周六日
氣象粉專「觀氣象看天氣」也提及，最新歐美傳統模式均預測，舒力基颱風大約在下周二前後，從台灣東南部登陸，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉，強度方面，由於行經的海域「海洋熱含量」偏高、風切偏低，接下來將持續增強，至少是中度颱風等級，若快速增強，將上看強颱。
賈新興補充，雖然舒力基颱風下周可能對台灣造成威脅，不過還有時間可以觀察，且較能確定的是，中秋連假全台各地都是比較穩定的天氣，尤其周六、周日，在大氣沉降條件佳、雲量偏少的情況下，是最適合賞月、烤肉的時段，下周一開始受颱風外圍環流影響，降雨會逐漸變多。
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賈新興說明，舒力基颱風生成後，在周六之前確定會先往西北移動，周末開始的路徑，大致分為2大陣營，歐洲傳統模式認為，太平洋高壓周六、周日西伸增強，但下周一、下周二略為減弱，舒力基颱風則沿著高壓邊緣，以偏西的路徑持續靠近，並在下周二有機會登陸台灣，也是目前對台影響最大的劇本。
歐洲 AI 模式、Google 颱風預報系統，則顯示周六、周日太平洋高壓東退較多，加上中國一帶有冷空氣出現，舒力基颱風掉入兩個高壓中間的鞍型場，減速之後往北轉向琉球群島附近，對台灣影響相對較小。
氣象粉專「觀氣象看天氣」也提及，最新歐美傳統模式均預測，舒力基颱風大約在下周二前後，從台灣東南部登陸，AI模式則預測在台灣東南部海面北轉，強度方面，由於行經的海域「海洋熱含量」偏高、風切偏低，接下來將持續增強，至少是中度颱風等級，若快速增強，將上看強颱。
賈新興補充，雖然舒力基颱風下周可能對台灣造成威脅，不過還有時間可以觀察，且較能確定的是，中秋連假全台各地都是比較穩定的天氣，尤其周六、周日，在大氣沉降條件佳、雲量偏少的情況下，是最適合賞月、烤肉的時段，下周一開始受颱風外圍環流影響，降雨會逐漸變多。