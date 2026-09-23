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邱鳳英移居花蓮10多年首批戰袍拚選戰！中秋晚會昏倒送醫搶救不治

隨即急救並送往醫院搶救，不過狀況並不樂觀，直到今早醫院宣判搶救不治死亡。

▲民進黨花蓮鄉民代表候選人邱鳳英23日清晨離世。（圖／民主進步黨花蓮縣黨部臉書）

花蓮縣議員胡仁順證實死訊！民主路可惜未能一直走到最後

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英，22日晚間出席順安村中秋節聯歡晚會時發生突發狀況，準備上台致詞前突然昏厥倒地，花蓮縣消防局獲報之後立刻派救護人員趕赴現場，發現邱鳳英已經呈現心肺功能停止（OHCA），緊急送往醫院搶救，但今早仍然宣告不治，稍早民進黨籍花蓮縣議員胡仁順也在社群證實：「鳳英姐今天早上去當天使了。」邱鳳英是民進黨今年提名參選新城鄉第一選區鄉民代表人選，也是民進黨首度在該選區推出黨籍候選人，她10多年前自桃園移居花蓮，長期關注地方發展與基層民生問題。她曾經表示：「見花蓮產業環境逐漸轉變，不少店家經營壓力沉重，也有許多基層民眾未獲得足夠資源與照顧，因此決定投入選舉，盼為地方發聲。」沒想到在22日晚間參加順安村中秋活動時，突然失去意識倒地，現場人員緊急通報消防局到場協助，救護人員抵達後確認其心肺功能停止，民進黨籍花蓮縣議員胡仁順也在社群證實該消息：「鳳英姐今天早上去當天使了，鳳英和她的家人，和我們在民主路上一路前行，卻未能一起走到最後，失去一位一起努力的戰友，阿順和團隊非常悲傷。」胡仁順說：「請家屬節哀，也謝謝協助搶救鳳英姐的朋友和醫護人員，謝謝在選舉這條路上曾與她前行的鄉親，請鳳英姐安心，接下來我們仍會在民主路上努力，守護美麗的花蓮，鳳英姐，一路好走。」