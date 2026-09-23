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吃過量恐「實熱上火」 中醫：嘴破、長痘痘小心

小朋友更容易上火 中醫：可多吃水分多蔬果

一年一度中秋節即將到來，家家戶戶必備烤肉、月餅歡度，但一名50歲男子因工作緣故，逢年過節聚餐不斷，某年中秋節後突然出現牙齦腫痛、血壓升高等症狀，且多日未改善。就醫後發現，患者連續多天吃燒烤、月餅，飲食過於油膩，導致身體出現狀況；經中醫師開立清熱降火藥方，調整飲食後，症狀明顯改善，血壓也恢復正常數值。台北慈濟醫院中醫部中醫師魏孟鈞指出，中秋節聚餐常攝取較多燒烤、油炸、辛辣食物，加上月餅、含糖飲料等高熱量飲食，若短時間內攝取過量，容易增加代謝負擔，造成發炎反應；從中醫角度而言，也容易形成體內積熱，出現俗稱「上火」的現象。不過，「上火」以中醫觀念而言，並非單一狀態。魏孟鈞說，仍需依體質與表現辨證看待，像是「陰虛火旺」常見於經常熬夜、壓力大或體質偏虛的人，症狀包括口乾舌燥、喉嚨乾痛、手足心熱、睡眠品質不佳等。「實熱上火」則與飲食過量較有關，容易出現牙齦腫痛、嘴破、長痘痘、便秘、尿液顏色深且氣味較重，以及心煩氣躁等狀況；魏孟鈞提到，如果外受風寒、體內積熱，為「寒包火」，可能同時出現怕冷、流鼻水、喉嚨痛、口乾等看似冷熱並存的症狀。「上火」並非一味清熱就能改善，需依不同證型辨證治療。魏孟鈞說，「陰虛火旺」以滋陰降火為治療原則；「實熱上火」則以清熱瀉火、解毒消腫為主；至於「寒包火」，因同時存在外寒與內熱，治療則需兼顧疏散風寒與清解內熱，並非單純清熱或驅寒即可。魏孟鈞提醒，因中秋時節正值秋季，天氣逐漸轉涼、燥氣增加，飲食除了注意均衡，也可適度選擇水分較多的蔬果，在燒烤時可搭配深色蔬菜、菇類等食材，幫助補充水分與營養、增加飲食變化。尤其小朋友通常屬於「純陽體質」，新陳代謝較旺盛，更容易出現上火症狀，家長應特別留意飲食均衡。