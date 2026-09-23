我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運桌球混合雙打賽事，中華隊黃金混雙林昀儒與鄭怡靜在32強賽展現強大宰制力，以直落三橫掃吉爾吉斯組合卡西莫夫（Atai Kasymov）與阿亞茲別科娃（Nurkyz Aiazbekova），輕鬆挺進16強。面對吉爾吉斯對手，林昀儒與鄭怡靜開局便迅速進入狀態，全場未給對手太多機會，最終以11：7、11：4、11：4連下三城，以3：0的總比分收下勝利。順利晉級後，兩人在16強賽將迎來硬仗，對手是日本隊全新的混雙組合篠塚大登（Hiroto Shinozuka）與伊藤美誠（Mima Ito），預料將是一場激烈的頂尖對決。伊藤美誠曾經在東京奧運上搭檔水谷隼擊敗中國大陸的許昕／劉詩雯，為該國贏得該項目首面奧運金牌。另一方面，中華隊另一組混雙小將馮翊新（Feng Yi-hsin）與葉伊恬（Yeh Yi-tian）同樣表現亮眼。兩人在32強賽碰上新加坡組合郭勇（Quek Yong）與黎明映（Loy Ming Ying），首局以11：4先聲奪人。隨後雖在後兩局遭遇對手頑強抵抗，仍穩住陣腳以11：9、12：10驚險拿下。整場比賽僅耗時19分鐘，總得分以34比23壓制對手，同樣以3：0的成績成功闖進16強。