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▲鐵人（如圖）當眾告白鍾欣怡，還說一直沒機會告訴對方、已放在心裡十年，真情流露的模樣讓現場都很驚訝。（圖／翻攝自來去CHECK IN YT）

經典校園偶像劇《麻辣鮮師》早已在2014年播畢，但劇中角色動向仍是外界關注焦點之一。而近日有人翻出飾演「鐵人」的男星郭鐵人（本名郭定文），曾坦言在拍攝當時開過BMW雙門跑車載過暗戀女星上班，並坦承對方就是鍾欣怡。除此之外，鐵人還於2015年登上《麻辣同學會》時，當眾向鍾欣怡告白，羞喊：「暗戀妳很久了。」並大方承認在拍《麻辣鮮師》時，就已對她動情。《麻辣鮮師》演員鍾欣怡、林韋君、范筱梵、許孟哲、郭鐵人等人，曾在2015年一起登上由謝祖武、潘若迪、沈玉琳、杜詩梅、陳德烈主持的《麻辣同學會》。其中，沈玉琳非常直接的問鐵人：「當年這麼多女同學當中，你最喜歡哪一個？」鐵人也大方承認喜歡鍾欣怡，間接認了在拍《麻辣鮮師》期間，就對她動情。沈玉琳也激動要求鐵人告白，「如果當時可以讓你告白，你會怎麼告白？」接著鐵人與鍾欣怡就被拱到台前，鍾欣怡雖然一開始開玩笑說老公跟公公都在看，但還是配合的走到中央。鐵人叫了鍾欣怡劇中名字「小柔」後，還牽起她的手，「其實我暗戀妳很久了，然後一直都沒有機會跟妳說，放在我心裡大概有十年那麼久了。雖然這是遲來的告白，但是我還是希望妳能幸福、快樂。」鐵人認真的模樣，也讓鍾欣怡跟現場其他人嚇一跳，還喊話不要傷害他。告白完後，沈玉琳在旁邊緩解氣氛，故意開玩笑問：「她的小孩你願意幫忙照顧嗎？」鍾欣怡也接話說想要找保母，「如果你愛我的話，就幫我帶個小孩。」鐵人笑問：「還會再生嗎？」鍾欣怡表示還會生後，鐵人馬上說：「要加油。」直接婉拒心目中的女神，讓大家笑翻。