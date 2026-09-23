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《名偵探柯南》新品最多！T恤、鑰匙圈、氣球系列一次到貨

▲《名偵探柯南 高速公路的墮天使》推出主題T恤，設計融入作品角色與高速公路元素。（圖／曼迪提供）

▲《名偵探柯南 高速公路的墮天使》紀念鑰匙圈組，共有金色、銀色兩款設計。（圖／曼迪提供）

新店今開逛、新竹10月接力！一路逛到11月

▲《名偵探柯南》日版氣球系列胸章立牌，角色包括柯南、灰原哀、安室透與怪盜基德。（圖／曼迪提供）

▲《名偵探柯南》日版氣球系列壓克力磚。（圖／曼迪提供）

▲名偵探柯南》日版氣球系列金屬胸章共有6款，採隨機款式販售。（圖／曼迪提供）

《曼迪動漫派對》活動資訊

「曼迪動漫派對」今（23）日起率先進駐新店裕隆城，接著10月3日再到新竹巨城接力登場，集結《名偵探柯南》、《Fate/strange Fake》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》等人氣作品周邊，其中還有多款台、日版商品與限量新品到貨，想補周邊收藏的粉絲可以趁這波一次逛。北部動漫迷又有地方可以逛了！本次「曼迪動漫派對」主打多部人氣動畫周邊，其中《名偵探柯南》就有不少新品，包括《名偵探柯南 高速公路的墮天使》T恤、紀念鑰匙圈組，以及日版「氣球系列」胸章立牌、壓克力磚與6款隨機金屬胸章等商品。其他作品同樣有新周邊登場，《孤獨搖滾！》推出珪藻土吸水杯墊；《Silent Witch 沉默魔女的祕密》則有萬年曆；《Fate/strange Fake》則帶來日版500片拼圖「偽聖杯戰爭」及壓克力人形立牌，部分商品數量有限，售完為止。新店裕隆城場今（23）日正式登場，活動一路持續至10月28日，地點位於5樓機械大廳，營業時間依百貨公告為準；第二站則將於10月3日至11月16日前進 Big City 新竹巨城購物中心6樓。除了目前公開的《名偵探柯南》、《Fate/strange Fake》、《Silent Witch 沉默魔女的祕密》、《孤獨搖滾！》商品之外，現場還將販售更多動漫周邊，近期有想補貨、找日版商品，或先前錯過限定品的粉絲，可以把兩場活動時間先記下來。新店場📌時間：2026年9月23日至10月28日📌地點：新店裕隆城5F機械大廳📌時間：依百貨營業時間為準新竹場📌時間：2026年10月3日至11月16日📌地點：Big City新竹巨城購物中心6F📌時間：依百貨營業時間為準