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一邊嗆摧毀、一邊繼續談 美伊透過中間人磋商

伊朗提條件 最快7天重開荷姆茲海峽

美國總統川普22日在聯合國大會發表演說，針對持續近7個月的美伊戰爭再度撂下重話，表示自己正面臨一項「重大決定」，要選擇與伊朗達成協議，讓伊朗重新建設國家，還是「迅速摧毀伊斯蘭共和國」，甚至將其「推入地獄」。綜合路透社、NBC News等外媒報導，川普在聯大演說中為美國對伊朗開戰辯護，強調最重要的目標是確保「伊朗永遠不會擁有核武」。談到戰爭下一步時，川普表示，他必須決定是否與伊朗達成協議，讓伊朗重建並成為比過去更強大的國家；另一個選項則是「摧毀伊斯蘭共和國」，不再給予對方傷害其他國家及人民的機會。川普接著以更強烈措辭表示，「我要把他們推入地獄嗎？讓他們沒有生存機會，讓他們沒有未來輝煌或延續世世代代的希望？」儘管川普在聯大公開發出軍事威脅，美伊外交管道並未中斷。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，美伊代表22日在聯大場邊透過中間人進行長時間磋商，中間人整天往返雙方傳遞訊息，後續仍將繼續斡旋。伊朗方面則對川普的言論強硬回擊。伊朗武裝部隊形容相關說法是「宣傳」，並警告已做好充分準備，若遭到攻擊，將對攻擊者發動更加猛烈且難以預測的反擊。川普則認為，美伊可能在期中選舉後達成協議。他表示，「我相信選舉結束後，我們就會達成協議」，並稱伊朗正在等待觀察共和黨在期中選舉的表現。談判另一大焦點是荷姆茲海峽。伊朗高層官員透露，德黑蘭已透過中間人向華府提出最新方案，如果美國降低軍事壓力、解除對伊朗港口的封鎖，伊朗最快可在7天內重新開放荷姆茲海峽。荷姆茲海峽在戰前承擔全球約五分之一的石油與天然氣運輸，美伊戰爭爆發後航運受阻，也成為推升全球能源價格的重要因素。與此同時，沙烏地阿拉伯也已重新啟動可繞過荷姆茲海峽的東西向輸油管線，並可能恢復從紅海沿岸延布港出口部分原油，讓市場對能源供應中斷的擔憂稍微降溫。不過，隨著川普一方面釋出談判可能性，一方面又公開威脅「摧毀」伊朗，美伊能否藉聯合國大會期間的密集外交斡旋找到停戰突破口，仍充滿不確定性。