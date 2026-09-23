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曾演出《麻辣鮮師》的女星鍾欣怡，今（23）日發文回顧19歲時的家庭變故，透露自己一夜之間從養尊處優的小千金，變成家徒四壁的「落難鍾小妹」。面對生活驟變，她曾怨恨命運、拒絕與人交談，後來才靠著不服輸的心情，一邊兼職打工、一邊不停試鏡，努力替自己找出路，感嘆：「我怎麼可能天生堅強？我只是被迫必須早點長大！」鍾欣怡以「如果可以，人生早一點跌倒真的比較好」開頭，坦言19歲遭遇家中巨變時，自己完全無法接受，曾恨家裡、恨命運，甚至看到別人過得好就心生反感，低潮到覺得天都要塌下來，有好一段時間不想跟任何人說話，只能不斷與自己對話。不過，年輕時那股「我偏不服輸」的倔強，也成了推動她改變的力量。她不願一直困在原地，開始四處尋找試鏡與打工機會，滿腦子想的都是如何賺錢、扭轉處境。鍾欣怡透露，當年曾到西門町美華泰的襪子部門工作，每天整理不同款式的襪子，遇到客人看完隨手亂丟，還會忍不住在心裡抱怨。她也到日本料理店兼職晚班，理由很實際，就是能吃上一頓不用花錢的晚餐那段日子，她抓緊每一個機會試鏡、拚命工作，沒有太多時間喊累。她形容，當沒有人再替自己撐傘，就只能學著在雨裡奔跑，環境也逼著她練出承擔生活的能力。如今回頭看，鍾欣怡感謝當年沒有輕易放棄的自己，讓她一路走到今天。只是習慣了扛起責任，有時也會忘記曾經那個笑得很甜的小女孩，她感性寫道：「可能她沒有不見，只是被我藏了起來，換上一個很會扛的模樣吧。」她也想對19歲的自己說：「妳已經不用再像以前那樣一直跑了！」經歷受傷、失去與成長，她提醒自己，也鼓勵讀者成為自己的「頭號鐵粉」，好好珍惜一路撐過來的自己。