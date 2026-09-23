我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 18 Pro系列傳出Face ID異常，部分用戶在App內進行臉部辨識時，若首次驗證失敗、再次嘗試，可能出現手機凍結甚至自動重新開機的情況。（圖／記者周淑萍攝）

▲ 蘋果手機iphone18 pro，圖為勃艮第紅。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.18)

蘋果最新iPhone 18 Pro系列上市後，南韓及海外陸續傳出用戶反映異常災情，不少人指出手機在使用Face ID刷臉辨識時，竟會突然當機並自行重新啟動，甚至有人在使用Apple Pay付款過程中，也碰上相同的當機狀況。目前部分消費者已獲蘋果同意換機或退款處理，但蘋果官方至今尚未說明問題究竟出在硬體還是軟體層面，異常原因仍是一團謎。根據韓國媒體報導，iPhone 18 Pro及Pro Max上市後，當地蘋果使用者社群便陸續出現異常重開機案例。有用戶反映，自己在金融App或照片App使用Face ID時，連續幾次辨識失敗後，手機竟突然自行重新啟動；也有用戶才剛設定完新手機，第一次進行Face ID驗證，就意外碰上強制重開機的窘境，另外還有案例發生在開啟Apple Pay期間，故障情況相當多元。部分用戶事後查看iPhone系統紀錄，發現其中出現「panic-full」字樣，這正是iPhone遇到嚴重系統錯誤、被迫重新啟動後所留下的紀錄。不過這項紀錄只能證明手機確實曾經「出大錯而重開」，卻無法單憑紀錄判斷究竟是哪個零件或軟體元件所造成，釐清原因難度不低。類似災情不只發生在南韓，美國知名論壇Reddit也出現相同抱怨聲浪。一名iPhone 18 Pro用戶表示，自己的手機已被迫重開約5次，而且多數都發生在使用Face ID驗證時，每次事後都會找到「panic-full」紀錄。另一名Pro Max用戶更誇張透露，自己買到新機還不到24小時，就已在Face ID驗證時重開機3次，開啟Apple Wallet又再發生一次，即便嘗試恢復原廠設定，之後使用Apple Music時仍再度觸發重啟，故障頻率相當驚人。由於不少異常案例都集中發生在Face ID相關操作期間，也讓外界特別關注，iPhone 18 Pro這一代剛好大幅更改了Face ID的硬體設計。蘋果這次首度將Face ID所需的紅外線相機，直接藏進螢幕下方，9月18日公布的拆機影片，也證實市售版iPhone 18 Pro系列確實採用了這項全新設計架構。事實上，這項新設計本身，先前就已被發現存在部分使用限制。科技網站《Notebookcheck》實際測試後發現，部分霧面或抗反光保護貼，可能會干擾紅外線穿透螢幕，進而造成Face ID辨識失敗的狀況。不過必須釐清的是，「刷臉辨識失敗」與「手機當機重開」目前仍屬於兩件不同的事。前者已知可能受到特定保護貼款式影響，但這波異常重啟現象，是否真與全新的螢幕下Face ID硬體設計有直接關聯，目前尚無明確證據可以證實，Face ID也有可能只是故障發生當下，用戶剛好正在使用的功能而已，因果關係仍待進一步調查釐清。更棘手的是，並非所有iPhone 18 Pro系列用戶都遇到相同問題，目前僅能透過網路上陸續出現的案例，確認確實有部分用戶碰上異常重啟狀況，實際受影響的手機數量至今未知，也還無法確認故障是否集中發生在特定生產批次或特定機型上。面對這波異常災情，部分用戶前往維修中心處理後，已順利獲准換機；也有用戶表示，Apple Store方面研判可能是軟體問題，並同意退款處理。不過根據《Money Today》報導，各地維修據點給出的說法其實並不一致，有人被告知問題可能涉及硬體異常，也有人則獲得軟體問題的官方回覆，說法相當分歧。對此，Apple Korea方面則拒絕針對相關案例發表任何評論，態度相對低調。其實，新款iPhone上市後突然出現重開機災情，這並非蘋果首度碰上類似狀況。回顧2024年，iPhone 16系列剛推出不久時，同樣曾有用戶反映手機會無預警關機或重新啟動，蘋果後來也在iOS 18.1更新中，正式修正了「部分iPhone 16及iPhone 16 Pro可能意外重新啟動」的已知問題，順利平息了那波爭議。因此，這次iPhone 18 Pro系列的異常狀況，也不排除最終能透過iOS更新順利解決，只是目前還無法確定這兩次問題背後，是否出自完全相同的根本原因。而這次之所以格外引發外界高度關注，主要還是因為不少案例都發生在Face ID驗證過程期間。畢竟現在的Face ID功能早已不只侷限於解鎖手機，舉凡使用Apple Pay付款、登入各類金融App，甚至查看上鎖的私密照片，都可能需要仰賴它來確認使用者身分。一旦驗證過程可能伴隨當機或重開機風險，影響層面恐怕就不只是操作上的小小不便而已，更牽涉到日常金融與隱私使用場景的穩定性。目前蘋果官方尚未正式公布調查結果，也尚未說明是否準備推出對應的修正更新。這波異常究竟只是少數新機的個別案例，還是iPhone 18 Pro系列較為廣泛的軟硬體異常問題，仍有待蘋果官方進一步釐清說明。