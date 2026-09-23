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高鐵：加開86班次列車 25日凌晨開放購票

台鐵：逾期未取車票 9月25日上午9時重新釋出

光復節連假在10月24日至26日為期三天，加上10月23日（五）、10月27日（二）為期五天為疏運期間。台灣高鐵公司加開86班次列車（南下43班、北上43班），並將在25日凌晨零時起開放購票。台鐵公司則在今（23）日零時已經開放購票，截至目前累積超過7萬張訂票，各時段仍有餘位。今年「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」（光復節）適逢週日，將於10月26日 （一）調整放假一日，疏運五天期間一共提供905班次的旅運服務。旅客可自9/25（五）凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T-EX行動購票」App，或於營業時間內至各車站售票窗口及自動售票機，一次購買疏運期間所需車票。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，建議自由座旅客到站後先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊，確認排隊動線，同時配合站務人員引導，依序乘車。此外，台灣高鐵公司特別提醒旅客，10/25（日）及10/26（一）之北上1336車次僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點站（南港站）之時間，將超過凌晨零時。針對台中以北區間自由座需求較高時段，台灣高鐵也擴大自由座運能；搭乘自由座的旅客，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。台鐵公司今日開放全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時止，總計完成4萬3,700筆、7萬2,366張訂票；各時段仍有餘位。旅客完成訂票後，必須在2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月25日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。另10月23日、24日及26日加開之實名制列車，將於9月24日（星期四）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。