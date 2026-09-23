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藍綠僅差1.2個百分點 盧秀燕曝自身選舉經驗

信民協會昨發布最新台北市長民調，國民黨蔣萬安以41.7%支持度略高於民進黨沈伯洋的40.5%，藍綠僅差1.2個百分點，引發討論。台中市長盧秀燕今（23）日表示，民調代表民主精神，但終究只是參考；她更以自身經驗「每次選舉民調都不好，可是都能脫穎而出」勉勵蔣萬安，要他持續努力、繼續加油。信民協會昨天公布台北市長民調，在支持度方面，蔣萬安以41.7%領先沈伯洋的40.5%；看好度部分，蔣萬安為57.8%、沈伯洋為21.3%。此外，42%受訪者認為台北市長應「換黨做做看」，另有8%受訪者認為應繼續由國民黨執政。盧秀燕今天受訪時被問及這份民調，她表示，民調象徵民主精神，不論結果好或壞，她一向採取的態度就是尊重，但民調並不代表最後的選舉結果。盧秀燕也分享自己的從政經驗，直言「我從立委到兩次市長選舉，民調都很不好！」她說，過去每次選舉，外界都認為她的選情不理想，民調表現也不好，但實際開票結果卻都相當順利，「而且都贏很多！」盧秀燕因此強調，面對民調要有民主精神、予以尊重，但更重要的是候選人自己要有信心、持續努力。她說，「民主政治要奮鬥到最後一秒鐘，Never give up，永遠不要輕易放棄。」她也藉此勉勵蔣萬安，任何一份民調都只是參考，「看看秀燕姐過去的一些經歷，每次選舉民調都不好，可是都能脫穎而出」，不要因為民調數字而受到影響，要「持續努力、繼續加油」。