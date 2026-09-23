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▲徐逸婷皮膚白皙、身材火辣。（圖／翻攝自徐逸婷IG@demi.iz）

27歲男星邱以太是林葉亭與高人傑的兒子，有「最帥星二代」的封號，他近日被狗仔拍到，與大3歲的伊林模特兒徐逸婷逛夜市約會，吃完東西後，邱以太開車先送友人離開，接著才載徐逸婷返回內湖住處，雙方顯然已發展到同居的關係。對此，邱以太經紀人回應：「謝謝關心，就是正常交友。」據《CTWANT》報導，邱以太上月26日晚間，和一群友人出現在台北市大同區逛夜市，同行者除了徐逸婷還有歌手曾薀帆。逛街期間，邱以太與徐逸婷互動親暱，他將手搭在女方肩上，甚至還直接拿過徐逸婷的錢包來結帳。徐逸婷也不害羞，輪番喝了自己跟邱以太的飲料，雙方間接接吻。一行人吃完宵夜後，邱以太還紳士的開車先送其他好友離開，接著才載徐逸婷返回內湖住宅。兩人或許已經發展到同居見家長的關係，面對狗仔詢問，邱以太經紀人僅簡短回應：「謝謝關心，就是正常交友。」據了解，徐逸婷是2016年伊林「璀璨之星」模特兒組的季軍，她當時公開的年紀為20歲，推算今年應該是30歲了，比邱以太大3歲。而徐逸婷的IG有1.4萬粉絲追蹤，經常分享穿搭、運動、度假照片，身高174公分的她，站在身高184公分的邱以太身旁，頗為般配。邱以太2019年拍電影《下半場》正式出道，後來又陸續參演電視劇《仙女姐姐來我家》、《監所男子囚生記》、《聰明鎮》等作品，知名度逐漸攀升。他2023年時，還曾被拍到交往陳冠希前女友洪文安，感覺非常習慣姐弟戀。