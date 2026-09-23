蘋果返校日優惠進入最後倒數，Apple 2026年「Back to School返校季」優惠將在9月24日截止，想用較便宜價格入手MacBook、Mac或iPad的學生與教職員，只剩最後兩天，除了教育價本身較官網原價便宜，活動期間購買指定Mac、iPad還可再享加碼優惠，最高可拿4800元Apple Store Gift Card，近期有換機需求的果粉別錯過最後期限。《NOWNEWS今日新聞》整理購買通路、適用資格、優惠品項及教育價一次看。
🟡蘋果2026 BTS優惠通路
BTS活動僅適用於Apple官方指定通路
Apple Store直營店
Apple Store for Education教育商店
🟡蘋果2026 BTS優惠資格
任職於台灣公私立大專院校的教職員
目前就讀於台灣公私立大專院校的學生
為目前就讀於台灣公私立大專院校的子女代購的家長
任職於台灣公私立中小學校的僱員
台灣公私立中小學校或大專院校之經由選舉或指定產生的現任董事會成員
台灣公私立中小學校之經由選舉或指定產生的現任家長會成員
任職於台灣公立或私立、營利或非營利之幼稚園的職員
🟡蘋果2026 BTS優惠贈品
今年取消過去搭配AirPods或Apple Pencil的作法，改為提供Apple Store禮品卡：
購買iPad Air：3200元Apple Store禮品卡
購買iPad Pro：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Air：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Pro：4800元Apple Store禮品卡
🟡蘋果2026 BTS教育價價差
11吋iPad Air，原價24900元起，教育價23200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Air，原價31900元起，教育價30200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
11吋iPad Pro，原價39900元起，教育價36600元起，價差3300元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Pro，原價50900元起，教育價47500元起，價差3400元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋MacBook Air，原價42900元起，教育價39590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
15吋MacBook Air，原價49900元起，教育價46590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
14吋MacBook Pro，原價64900元起，教育價61690元起，價差3210元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
16吋MacBook Pro，原價99900元起，教育價93190元起，價差6710元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
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BTS活動僅適用於Apple官方指定通路
Apple Store直營店
Apple Store for Education教育商店
任職於台灣公私立大專院校的教職員
目前就讀於台灣公私立大專院校的學生
為目前就讀於台灣公私立大專院校的子女代購的家長
任職於台灣公私立中小學校的僱員
台灣公私立中小學校或大專院校之經由選舉或指定產生的現任董事會成員
台灣公私立中小學校之經由選舉或指定產生的現任家長會成員
任職於台灣公立或私立、營利或非營利之幼稚園的職員
🟡蘋果2026 BTS優惠贈品
今年取消過去搭配AirPods或Apple Pencil的作法，改為提供Apple Store禮品卡：
購買iPad Air：3200元Apple Store禮品卡
購買iPad Pro：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Air：3200元Apple Store禮品卡
購買MacBook Pro：4800元Apple Store禮品卡
11吋iPad Air，原價24900元起，教育價23200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Air，原價31900元起，教育價30200元起，價差1700元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
11吋iPad Pro，原價39900元起，教育價36600元起，價差3300元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋iPad Pro，原價50900元起，教育價47500元起，價差3400元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
13吋MacBook Air，原價42900元起，教育價39590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
15吋MacBook Air，原價49900元起，教育價46590元起，價差3310元，另贈3200元Apple Store禮品卡。
14吋MacBook Pro，原價64900元起，教育價61690元起，價差3210元，另贈4800元Apple Store禮品卡。
16吋MacBook Pro，原價99900元起，教育價93190元起，價差6710元，另贈4800元Apple Store禮品卡。