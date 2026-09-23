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▲颱風舒力基路徑撲朔迷離（圖／截自ＷＩＮＤＹ．ＣＯＭ）

▲歐美傳統模式預測舒力基颱風在29日前後從台灣東南部登陸，AI模式則預測系統抵達台灣東南部海面後北轉。（圖／截自NCDR）

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29持續增強發展，最快今（23）日就有機會正式生成今年第26號颱風「舒力基」，颱風動向牽動全台神經，各國預報模式對於後續路徑出現明顯分歧，成為接下來觀察重點。根據臉書粉專「觀氣象看天氣」分析，最新歐美傳統預報模式目前均一致預測，舒力基颱風大約會在9月29日前後，從台灣東南部登陸；不過若參考AI模式的預測結果，則出現截然不同的看法，AI模式研判舒力基抵達台灣東南部海面後，將會轉向北方移動，並不會直接登陸台灣，兩派模式各執一詞，後續路徑仍存在相當大的變數，民眾仍需持續留意最新預報更新。觀氣象看天氣進一步指出，舒力基接下來行經的海域，海洋熱含量明顯偏高，加上垂直風切偏低，整體環境條件相當有利於颱風持續發展增強。因此研判，舒力基後續強度至少可望達到中度颱風等級，若出現快速增強的情況，甚至不排除進一步上看強烈颱風規模，威力不容小覷。中央氣象署今天也表示，熱帶性低氣壓TD29最快將於今天發展為颱風舒力基，預計初期將以西北西方向移動，先行進至台灣東方外海一帶。不過氣象署也坦言，目前各家預報模式，要等到27、28日起，才會對後續路徑出現較明確的分歧走向，其中部分模式預測颱風屆時將會北轉遠離，另有部分模式則預測路徑會較為靠近台灣，確切動向仍有待近日觀察後續模式修正結果，才能進一步掌握明確路徑。由於目前各方預報模式仍存在明顯歧異，加上颱風強度有持續增強的潛在風險，建議民眾持續關注氣象署後續最新颱風動態，提早做好防颱準備，才能有備無患。