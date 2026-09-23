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▲葉璦菱將在南島派對中帶來一連串K歌金曲，同時預告有「重量級神秘嘉賓」與她同台飆歌。（圖／台東縣政府提供）

繼日前「東！帶我走」演唱會後，台東縣政府宣布10/10「2026國慶焰火在台東」，邀請原住民金曲歌后Abao阿爆擔任音樂總監，焰火結束後的南島派對，找來沈文程、李英宏、玖壹壹、葉璦菱等歌手接力演出。身為台東人的Abao阿爆，透露本次節目選曲緊扣主題「世界的方舟：南島台灣」，曲目融合古典樂、臺灣經典民謠、原住民傳統曲目與當代新創創作，讓觀眾一同感受台東的溫暖。Abao阿爆受邀擔任「台東國慶焰火」兩段節目的音樂總監，身為台東人的她，透露本次節目選曲緊扣台東縣政府提出的年度主題「世界的方舟：南島台灣」，曲目融合古典樂、臺灣經典民謠、原住民傳統曲目與當代新創創作。其中原住民曲目特別精選台東阿美族經典民謠《Pasiwali》（日出東方），帶領聽眾一同感受台東日出的溫暖、照亮大地的希望力量。另外，葉璦菱將在南島派對中帶來一連串K歌金曲，同時預告有「重量級神秘嘉賓」與她同台飆歌。葉璦菱分享，今年5月愛兒ØZI到台東「東浪嘉年華」演出後，帶回一包台東米回家，笑說：「我很驚訝，他竟然懂吃台東米，不停跟我稱讚台東米有多好吃，現在我每隔一段時間就會請住台東的好友，幫我寄好吃的台東米給全家享用。」此外，葉璦菱也計劃演出結束後多留兩天在台東遊玩，興奮表示除了美麗的風景，當地還有好吃的美食和伴手禮。深受粉絲喜愛的玖壹壹，將帶來長達半小時的演出，預告會將熱門的歌曲與在地文化結合，歡迎大家10月一起來台東聽音樂、吃池上便當，再到金崙部落泡溫泉、太麻里車站拍照打卡，團員們透露：「我們也會提早下去找之前拍《極島冒險2》的在地朋友、順便再次品嚐在地美食！」「2026國慶焰火在台東」在10月10日當天15:00推出餐車市集，緊接著19:00至20:30國慶焰火晚會；焰火結束之後，最嗨的南島派對登場，卡司包括沈文程x李英宏、葉璦菱、玖壹壹x金崙部落輪番上陣，活動由三立都會台、中視新聞台全程轉播