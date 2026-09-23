我是廣告 請繼續往下閱讀

盛讚沈伯洋有料、思路敏捷

洋流外溢效應「在所難免」

台北市長選戰最新民調顯示，現任市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方僅差1.2個百分點，落在抽樣誤差範圍內，引發外界高度關注。對此，高雄市長陳其邁今（23）日受訪表示，他近期特別注意沈伯洋如何回應市民關心的議題，認為沈伯洋不只對夜市商圈、運動驛站等民生問題有想法，也對AI產業、首都圈交通與產業發展提出完整看法，直言「一般人會覺得他有料」，並認為沈伯洋的風格與蔣萬安形成反差，洋流外溢效果是「在所難免」。信民兩岸研究協會22日公布台北市長最新選情民調，若現在投票，蔣萬安獲41.7%支持、沈伯洋40.5%，差距僅1.2個百分點；其中20至49歲選民較傾向沈伯洋，50歲以上則較支持蔣萬安。不過在當選看好度方面，蔣萬安仍以57.8%明顯高於沈伯洋的21.3%。該民調於9月16日至18日完成1076份有效樣本，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。被問到沈伯洋最新民調及近期「洋流」是否具有外溢效果？陳其邁今表示，他每次都會特別注意沈伯洋如何回答市民關心的問題，包括運動驛站、夜市商圈等「跟市民生活息息相關」的議題，都有自己的見解。陳其邁指出，市民期待市長能解決「柴米油鹽醬醋茶」等日常問題，而沈伯洋對AI產業，以及台北作為首都所涉及的交通、產業發展，也都有完整想法，「所以我想一般人會覺得說沈伯洋他有料，而且思路敏捷，肯針對問題來回答。」陳其邁也提到，沈伯洋日前到高雄參加「洋流」活動時，他特別注意到現場有相當高比例的年輕人，認為沈伯洋也吸引了都會區中產階級選票，「我覺得這個真的是非常、非常地不簡單」。陳其邁表示，沈伯洋「實在、做事面對問題」的風格，應會外溢到其他地區，「所以我想洋流是在所難免」。他進一步認為，目前包括立法院政治對立、杯葛等現象，並未獲得多數中產階級或台灣民眾認同，而沈伯洋的整體形象「剛好跟蔣市長形成一種反差」，也是「洋流」在目前政治氣氛下可能產生外溢效果的原因。至於最終影響程度，陳其邁表示仍需進一步評估，「不過確實是造成一定程度的影響」。