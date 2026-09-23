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親民黨主席宋楚瑜昨表示，打賭台北市變無菸的城市「做不到」，呼籲參選人不要做做不到的事。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（23）日受訪時表示，在執行上，無菸城市有很多問題，他之前也一直提到，市政絕對不能丟一個idea，讓大家自行執行，最後就變得現在看到的「亂七八糟」。針對台北市選情，宋楚瑜昨表示，現任台北市長和很多地方選舉都有個問題，要有政績，台北市遇到一些問題，該做的沒有讓大家很滿意，小孩的事挨了罵，「選舉是在選祖宗八代的事，這是選舉常態」；他也提到，台北市要變成無菸城市根本做不到，選舉是選可行的政策，勝任比勝選更重要。對此，沈伯洋上午赴南福宮參香、會後受訪時表示，選舉的時候，很多事情都會被挖出來，他之前也有講過，大家不要去討論家人，也不要去討論別人的小時候，之前也有人問他台北市長蔣萬安小時候的事，他覺得那都是過去、不是重要的事。沈伯洋續指，大家會挖一些過去的言論很正常，他2007年就開始用Facebook，他的言論基本上都是公開的，大家喜歡的話，都能盡量去看他青澀的過去，「我完全沒有意見」。沈伯洋指出，在執行上，無菸城市有很多問題，他之前也一直提到，市政絕對不能丟一個idea，讓大家自行執行，最後就變得現在看到的「亂七八糟」。沈伯洋舉例，今天要從人潮多的地方開始做？熱點在哪裡？要怎麼盤點？要如何搭配，與戒菸相關計畫？如何做負壓？要怎麼去做室內、還是做室外？要怎麼取締？這些都應先盤點；他提到，若有一個好的計畫執行、標準能出來，甚至把條例標準訂出來，這些事情都搞定了，在執行上比較不會有問題，而這些民進黨議員在質詢也不斷提醒。對於是否找機會拜訪宋主席？沈伯洋說，每一個有政治經驗的人，都在他們想要拜會的對象中，現在行程真的比較不好排，若有機會，不管是選前還是選後，都希望能夠拜訪有經驗的人。