中秋節柚子怎麼切最方便呢？農業部曾分享3種實用方法，包括先劃5刀、保留底部的「柚子帽」，以湯匙取肉的「柚子盅」，以及頭尾切除後直接削皮、切半取肉的快速剝法。《NOWNEWS》實測則改採頭尾切除、外皮切4刀，再將柚子切成4半並去除白膜前端，同樣能快速完整取出果肉。
中秋節柚子怎麼切？農業部曝快速簡單3招
🟡柚子帽：5刀剝皮完整不散
想保留柚子外皮的完整形狀，可以先從柚子頂端下刀，將頭部切除，再由切口往底部方向劃出約5刀。下刀時不要切到底，保留底部的連接處，接著沿著刀痕逐一把外皮掀開，就能讓果皮完整脫離果肉，同時留下像帽子一樣的外型。
這種方式除了方便取出果肉，也能保留完整柚子皮，剝完後戴在頭上，就是中秋節常見的「柚子帽」，增添過節氣氛。
🟡柚子盅：湯匙輔助挖果肉變天然果碗
如果想讓柚子剝得漂亮又能直接當容器使用，則可以選擇「柚子盅」。首先在柚子中段沿著外皮橫向劃一圈，切的時候要控制深度，避免碰到裡面的果肉。
接著把上半部柚子皮剝除，下半部則完整保留下來，再拿湯匙沿著果肉與果皮交界處慢慢分離，將果肉取出。最後把處理好的柚子果肉放回果皮中，一個天然又有節慶感的「柚子盅」就完成了。
🟡快速剝柚法：先去外皮再取肉更省力
若重點是快速吃到柚子果肉，可以直接採用刀削方式。先將柚子頭、尾兩端切除，再把外層黃綠色果皮削掉，盡可能將外皮與部分白色苦味層清除。
去皮後將整顆柚子從中間切成兩半，再從側邊補上一刀，沿著內層果皮將果肉取下。這個方法能比較容易處理掉包覆果肉的白色薄膜，減少殘留苦味，也能讓柚子果肉較完整地取出。
《NOWNEWS》實測再改良！4刀切開速取果肉
除了農業部分享的3種方法，《NOWNEWS》記者近日也實際測試剝柚子，改用頭尾先切除、外皮淺直切4刀的方式，再將整層外皮剝開。接著用手把柚子分成4半，針對每瓣果肉，先將前端的白色薄膜切掉，再順勢取出果肉。
實測下來，這種作法與第三招的概念相近，同樣能快速處理完整顆柚子，也能減少白色薄膜殘留，且可以避免切過外皮的刀子碰到果肉，讓味道變苦。若不追求柚子帽或柚子盅等造型，想單純快速把果肉完整取出，這種方式也相當實用。
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🟡柚子帽：5刀剝皮完整不散
想保留柚子外皮的完整形狀，可以先從柚子頂端下刀，將頭部切除，再由切口往底部方向劃出約5刀。下刀時不要切到底，保留底部的連接處，接著沿著刀痕逐一把外皮掀開，就能讓果皮完整脫離果肉，同時留下像帽子一樣的外型。
這種方式除了方便取出果肉，也能保留完整柚子皮，剝完後戴在頭上，就是中秋節常見的「柚子帽」，增添過節氣氛。
如果想讓柚子剝得漂亮又能直接當容器使用，則可以選擇「柚子盅」。首先在柚子中段沿著外皮橫向劃一圈，切的時候要控制深度，避免碰到裡面的果肉。
接著把上半部柚子皮剝除，下半部則完整保留下來，再拿湯匙沿著果肉與果皮交界處慢慢分離，將果肉取出。最後把處理好的柚子果肉放回果皮中，一個天然又有節慶感的「柚子盅」就完成了。
若重點是快速吃到柚子果肉，可以直接採用刀削方式。先將柚子頭、尾兩端切除，再把外層黃綠色果皮削掉，盡可能將外皮與部分白色苦味層清除。
去皮後將整顆柚子從中間切成兩半，再從側邊補上一刀，沿著內層果皮將果肉取下。這個方法能比較容易處理掉包覆果肉的白色薄膜，減少殘留苦味，也能讓柚子果肉較完整地取出。
除了農業部分享的3種方法，《NOWNEWS》記者近日也實際測試剝柚子，改用頭尾先切除、外皮淺直切4刀的方式，再將整層外皮剝開。接著用手把柚子分成4半，針對每瓣果肉，先將前端的白色薄膜切掉，再順勢取出果肉。
實測下來，這種作法與第三招的概念相近，同樣能快速處理完整顆柚子，也能減少白色薄膜殘留，且可以避免切過外皮的刀子碰到果肉，讓味道變苦。若不追求柚子帽或柚子盅等造型，想單純快速把果肉完整取出，這種方式也相當實用。