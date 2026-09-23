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新台灣國策智庫昨（22）日公布桃園市長選舉民調，國民黨提名的現任市長張善政以47.0%，領先民進黨桃園市長候選人黃世杰的25.9%；若將張善政和民進黨籍前市長鄭文燦的市政表現進行比較，結果顯示共有44.8%桃園市民認為鄭文燦比較好，遠高於選擇張善政的市民。對此，桃園市議員黃家齊表示，黃世杰、民進黨台北市長參選人沈伯洋上週末於中壢夜市合體，他心裡很感動，也更加相信，桃園不是沒有熱情，大家只是還在等待一個值得相信，也真正有能力解決問題的人；他說，黃世杰的知名度可以累積，但對桃園、對市政的熟悉與決心，才是帶領一座城市的最重要條件，他相信黃世杰是最能延續鄭文燦建設成果的人選。黃家齊指出，當市民被問到，張善政與鄭文燦兩位市長，誰在整體市政發展上做得比較好時，有44.8%認為鄭文燦做得比較好；認為張善政做得比較好的，則是30.0%，這個結果不只是在比較兩任市長，更像是桃園市民用最直接的方式，說出對這幾年城市變化的感受。黃家齊說，過去有人說桃園的選情很冷，也有人說年輕人對政治沒有興趣，但黃世杰、沈伯洋上週末於中壢夜市合體，看見一張張年輕的臉孔、看見滿滿的人潮，也聽見大家熱情的回應，他心裡很感動，也更加相信，桃園不是沒有熱情，大家只是還在等待一個值得相信，也真正有能力解決問題的人。黃家齊表示，他知道黃世杰目前的知名度還不夠，還需要花更多時間走進大街小巷，握更多雙手、傾聽更多聲音，讓更多市民真正認識，但他始終相信，知名度可以一步一腳印累積，對桃園的理解、對市政的熟悉，以及願意為市民扛起責任的決心，才是帶領一座城市最重要的條件，「我相信黃世杰是最能延續鄭文燦市長建設成果，也最有能力接住市民期待、帶著桃園繼續向前的人」。