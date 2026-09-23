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亞運桌球男子團體8強賽，中國隊以3：1擊敗泰國隊順利晉級四強。中國球王王楚欽單場獨拿2分成為獲勝最大功臣，賽後他不僅針對隊友林詩棟爆冷輸球作出回應，也對接下來將與中華隊交手的四強戰表達了高度警戒，直言這絕對會是一場硬仗。首盤賽事，王楚欽以3：0橫掃泰國選手帕克普姆（Phakpoom Sanguansin），為中國隊先馳得點。然而第二盤卻爆出大冷門，林詩棟以2：3不敵年僅16歲的泰國小將普里查揚（Thitaphat Preechayan），讓泰國隊將戰局扳成1：1平手。所幸第三盤向鵬以3：1擊敗坦查倫（Sarayut Tancharoen）穩住陣腳，隨後第四盤王楚欽再度披掛上陣，以3：0完美橫掃普里查揚，成功為中國隊鎖定勝局。賽後受訪時，王楚欽談到這場比賽的起伏，表示這正是團體賽的魅力所在：「你在場上真的可能會失控，所以不論面對什麼樣的局面，都要做好最困難的準備。」他坦言，雖然大家原本預期他不需要打第四盤，但既然情況發生了，就必須積極面對與準備。針對林詩棟的落敗，王楚欽表示，這名泰國小將雖然過去未曾交手過，但他能戰勝林詩棟的表現確實超乎所有人想像。這也讓王楚欽在準備第四盤時更加謹慎與重視，全神貫注地處理發球與接發球環節，希望能盡快結束比賽。中國在1994年廣島亞運之後，就再也沒有將桌球男團金牌給交到別人手中，目前處於8連霸當中，隊史則拿下了11面金牌。本屆要拚再次衛冕，4強隊戰對上林昀儒率領的中華隊，對方也不敢大意。王楚欽絲毫不敢掉以輕心，他強調：「比賽一場一場打，我會先把明天的混雙準備好，包含團體的四強賽。對上中華台北（中華隊）絕對是一場硬仗。能闖進四強的這幾支隊伍，每一隊實力都非常強勁，明天肯定會是充滿挑戰、非常艱苦的一天，我會全力以赴。」