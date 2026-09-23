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2026名古屋亞運游泳項目持續於東京水上運動中心展開熱戰，中華隊包含本屆亞運個人首秀的「台灣蝶王」王冠閎在內，今（23）日共有5位好手在個人項目成功挺進下午決賽。昨日因腰部不適缺席接力的王冠閎，今日在男子100公尺蝶式預賽游出52秒58，以總排名第8名驚險晉級。另一方面，為了讓選手能在個人項目發揮最佳狀態，中華隊最終決定放棄今早的「男女混合4x100公尺混合式接力」預賽。上屆杭州亞運在男子200公尺蝶式勇奪銀牌、終結台灣男子泳將長達25年獎牌荒的「台灣蝶王」王冠閎，原定昨日就要在男子4x100公尺混合式接力登場，卻因腰部突發不適而未出賽，引發外界高度關注。今日王冠閎在主攻的100公尺蝶式預賽中亮相，在預賽游出52秒58，順利以總排名第8驚險搶下今晚決賽的入場券。除了王冠閎之外，台灣女將今日也在池畔多點開花。女子100公尺蝶式預賽中，韓安齊游出59秒51、劉姵吟繳出59秒65，分別以第7與第8名雙雙挺進決賽。「台灣蛙后」林姵彣則在女子100公尺蛙式預賽以1分09秒69排在第7名，順利搶下決賽席次。年僅18歲的台日混血新星張雅佳，則在女子100公尺仰式預賽游出1分02秒53、總排名第10名壓線晉級。在個人項目傳出捷報的同時，今早原定由王冠閎、張雅佳、張喬禕與韓安齊聯手出擊的「男女混合4x100公尺混合式接力」預賽，中華隊在通盤考量後，最終決定選擇「未出賽」（DNS）。