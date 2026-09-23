微軟 Xbox 內容長麥特布提（Matt Booty）正式公開工作室重整計畫的最新進展，本次重組將再裁減包括 Halo Studios 及管理層在內共268個職位，並已完成約四分之三的重組進度，此外最受矚目的變動，則是《最後一戰》系列新作的開發作業，將由動視（Activision）接手。
麥特布提今（23）日在 Xbox 官方網站公開寄發信件給全球 Xbox 團隊員工，預告將會裁減 Halo Studios、其他第一方工作室和 XGS 管理層和中央職能部門，共計268個職位。
《最後一戰》換人開發！動視接手新作
麥特布提說明，旗下的動視 Activision 將擴大業務範圍到 World's Edge 和 Rare工作室，並接手開發《最後一戰》遊戲，預計由一個獨立於正在進行的《決勝時刻》系列的開發和計劃之外、專門組成的全新專門團隊負責，Halo Studios 的一支小團隊則會繼續為《最後一戰》社群和市場上既有的遊戲提供支援。
在其他工作室調整方面，Obsidian 被併入Bethesda 體系，雙方將合作開發全新的《異塵餘生》專案，King 則整合了微軟休閒遊戲的設計與營運。同時，Playground Games 與 Turn 10 兩家競速遊戲名廠合併為單一工作室，專注於《極限競速》與《神鬼寓言》系列的後續研發。
Ninja Theory關閉 Arkane年底前定案
工作室剝離部分，Compulsion Games 與 Double Fine 已由管理層接手並保有原 IP 獨立營運。Undead Labs 交接後將確保《腐朽之都3》首日登陸Game Pass，然而 Ninja Theory 因兩項協議破局已展開關閉協商，與 Arkane 的談判則預計持續至年底。
這次重組延續了 Xbox 執行長 Asha Sharma 推動的大規模策略調整，先前7月已裁員3200人，由於 Xbox 營運利潤率僅同業的三分之一至十分之一，微軟高層決定不拆分出售Xbox，而是全力支持內部集中資源的重組方案。
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麥特布提說明，旗下的動視 Activision 將擴大業務範圍到 World's Edge 和 Rare工作室，並接手開發《最後一戰》遊戲，預計由一個獨立於正在進行的《決勝時刻》系列的開發和計劃之外、專門組成的全新專門團隊負責，Halo Studios 的一支小團隊則會繼續為《最後一戰》社群和市場上既有的遊戲提供支援。
在其他工作室調整方面，Obsidian 被併入Bethesda 體系，雙方將合作開發全新的《異塵餘生》專案，King 則整合了微軟休閒遊戲的設計與營運。同時，Playground Games 與 Turn 10 兩家競速遊戲名廠合併為單一工作室，專注於《極限競速》與《神鬼寓言》系列的後續研發。
工作室剝離部分，Compulsion Games 與 Double Fine 已由管理層接手並保有原 IP 獨立營運。Undead Labs 交接後將確保《腐朽之都3》首日登陸Game Pass，然而 Ninja Theory 因兩項協議破局已展開關閉協商，與 Arkane 的談判則預計持續至年底。
這次重組延續了 Xbox 執行長 Asha Sharma 推動的大規模策略調整，先前7月已裁員3200人，由於 Xbox 營運利潤率僅同業的三分之一至十分之一，微軟高層決定不拆分出售Xbox，而是全力支持內部集中資源的重組方案。