我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市全聯文山萬年店的小白菜、高雄空廚松山廠的白蘿蔔和豌豆也被檢出農藥殘留超標。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局公布今年7月抽驗生鮮蔬果結果，共計抽驗51件產品，有16件不符合規定；包括荔枝、小白菜、青江白菜、洋香瓜等殘留農藥不符規定。衛生局說明，已命抽驗地點下架不得販售，若產品來源屬外縣市者，也已移請所轄衛生局處辦。為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期前往市場、蔬果零售業者、超市及賣場、餐飲店等處進行抽驗殘留農藥。而今年7月共計抽驗51件蔬果產品，其中包括台北中山區的「晶華國際酒店股份有限公司」，因「洋香瓜」被檢出殺蟲劑加保利，依規定為不得檢出。而洋香瓜批發來源有2家，北市衛生局說明，已令販售場所下架違規產品；同時移請南投縣衛生局和雲林縣衛生局追蹤調查，依違反食安法，可處業者新台幣6萬以上、2億以下罰鍰。另外，台北市文山區的「全聯實業股份有限公司文山萬年分公司」，因小白菜被檢出殺蟲劑白克列、脫芬瑞超標；北市衛生局表示，除了令販售場所下架違規產品，也移請雲林縣衛生局處辦。台北市松山區的「高雄空廚股份有限公司松山廠」則是因白蘿蔔和豌豆檢出殺蟲劑可尼丁、撲克拉超標，衛生局同樣已令販售場所下架，豌豆部分移請雲林縣衛生局處辦；但白蘿蔔因無法提供產品詳細來源資料，依違反食安法處分業者新台幣3萬元罰鍰。北市衛生局說明，市面抽驗產品屬於終端的管理，唯有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。