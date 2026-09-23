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女星李沛綾2024年與前夫戴勝利離婚，結束18年婚姻，未料近日再爆衝突。她21日前往台中警局，指控遭前夫掐脖子、搧耳光，並送醫就診，面對鏡頭一度情緒潰堤。黃少谷看見新聞後心疼發文，以弟弟身分替她打氣，喊話：「我們都很愛你，請勇敢加油！」黃少谷在文中呼籲外界，多給李沛綾一些關心與鼓勵，強調「每一個人都必須被尊重，值得被疼」。他透露，李沛綾平時經常幫助、關心自己，因此看到她在新聞畫面中崩潰大哭，格外不捨，直言：「我很難過！」面對姐姐遭遇低潮，黃少谷坦言，自己能做的事情不多，但仍希望透過發文給她力量，也讓她知道，身邊有人願意陪著她一起面對。黃少谷也提到，李沛綾一個人帶著兩個孩子，除了照顧家庭，還得在外工作，生活相當不容易。他看見她長期為家庭付出，也由衷表示：「我很佩服她的堅強！」黃少谷也向李沛綾喊話：「我們都很愛你，請勇敢加油！」並承諾「我們都會陪伴在你的身邊」，希望她在難熬的時刻，能感受到親友的支持。李沛綾與戴勝利於2024年結束18年婚姻，21日她前往台中警局，指控前夫對她掐脖子、搧耳光，並因此送醫。她在鏡頭前激動哭喊的模樣，也讓關心她的親友相當擔憂。針對她提出的施暴指控，事件經過仍待進一步釐清。