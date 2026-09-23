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掌握長者財產管理權 5人逾1200萬元遭侵占

6月底離職後出現異常 社會局主動清查報案

社會局強調「絕不包庇」！財產管理內控再受檢視

台北市社會局38歲女社工江羿潔，利用保管存摺、印章及協助處理財務事務的機會，涉嫌挪用、侵占文山區5名長者逾1200萬元。社會局7月初主動發現款項支用異常後，隨即展開清查並報警；北檢昨（22）日指揮警方搜索江女住處，查扣香奈兒、愛馬仕等名牌精品。社會局也發聲明再次強調，對任何違法情事絕不包庇，更不容許任何人利用職務之便侵害公益。據了解，江女過去擔任北市社會局社工督導，還因亮眼外型曾接受節目採訪，在社福領域具有一定工作資歷。她自2025年5月起至今年6月底離職前，主要負責老人福利相關業務，包括協助長者入住安置機構、安排照顧服務，以及針對缺乏財產管理能力、經法院宣告受監護的個案，協助保管帳戶、現金及處理相關財產事務。檢警初步掌握，江女疑似利用工作上的財產管理權限，取得5名文山區受監護宣告長者的存摺、印章等重要物品後，涉嫌將款項挪為己用，涉及金額超過1200萬元。由於相關個案的財產原本由社工協助管理，因此款項異常並未立即被發現。社會局說明，江女於6月底離職，之後進行業務交接及個案財產清點時，發現部分款項支用情形異常。社會局在7月初主動察覺問題後，立即啟動內部清查、蒐集相關事證，並依法向警方報案，同時向台北地檢署提出告發。台北地檢署22日指揮信義分局搜索江女住處，行動中查扣包括香奈兒、愛馬仕等品牌精品，相關物品及資料將進一步釐清是否與案情、資金流向有所關聯。目前案件朝利用職務機會詐取財物等罪嫌方向偵辦，檢警也持續比對相關帳戶及財產資料，確認是否存在其他尚未曝光的受害長者。針對離職員工涉案，社會局表示，對任何違法行為都不會包庇，也不容許有人利用職務之便侵害公益；若經司法調查確認涉及不法，將依法依規究責，絕不寬貸。社會局並表示，已持續加強工作人員廉政觀念及法治教育訓練，希望透過相關措施強化同仁守法意識，並配合司法程序儘速釐清案情。不過，這起案件也再次引發外界對北市社會局個案管理及內部監督機制的關注，過去社會局曾因剴剴案涉及居家托育訪視、管理機制等問題遭監察院糾正；日前爆出10歲女童猥褻案，引發安置處理爭議；如今，又有社工涉嫌利用職務接觸長者財產，除了司法責任外，受監護宣告長者的財產保管、帳務查核及內控是否存在漏洞，也成為後續各界關注焦點。