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▲高雄日航酒店「秋蟹季」，圖為SERENA全日餐廳「鮭魚親子丼」。（圖／高雄日航酒店提供）

▲「紅煨紅薯粉條」以海皇龍蝦湯慢煨Q彈紅薯粉條，搭配紅 、干貝與草蝦，展現極致鮮味。（圖／高雄日航酒店提供）

秋蟹正當時，高雄日航酒店即日起至11月30日推出「秋蟹季」，SERENA全日餐廳多款秋季主題餐食、螃蟹料理及海鮮、肉品等無限量供應；桃泉中餐廳獻上秋蟹主題的粵式佳餚，呈現秋日限定的味蕾盛宴。「SERENA全日餐廳」匯聚鮭魚親子 、時令生魚片、爐 牛肉、 鰻魚及港式點心推車等料理，海鮮、肉品與各式熱食皆可無限享用，並搭配生 酒暢 ，滿足不同用餐喜好。西點廚藝團隊則以栗子 靈感，設計季節 點，栗子蒙布朗展現細緻栗香與柔滑口感， 秋日餐增添季節風味。秋蟹季期間，餐廳同步推出多款螃蟹料理，嚴選多款肥美螃蟹入饌，「螃蟹鮮蝦砂鍋粥」以紅 、花蟹、白蝦與南瓜熬煮，暖胃暖心；「干燒牛蹄蟹」選用「蟹黃之王」牛蹄蟹，搭配岡山陳年豆瓣醬與酒釀，展現蟹肉鮮味與醬香層次；「蟹身粉絲 」特選澎湖扁蟹，Q彈寬冬粉吸附湯汁，齒頰留香。「桃泉中餐廳」亦將秋季螃蟹融入 式料理，推出多款單點蟹料理，包含獨門「海皇脆米紅 泡飯」以熬煮三小時的海皇龍蝦湯底，酥炸香米入鍋，鮮濃海味湯頭與脆米口感層層交織；「紅煨紅薯粉條」以海皇龍蝦湯慢煨Q彈紅薯粉條，搭配紅 、干貝與草蝦，展現極致鮮味。另有「瑤柱蟹粉撈飯」、「沙 年糕紅 」等秋季佳餚。