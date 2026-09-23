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另一賄選案也爆出 里民一日遊疑成拜票場合

退出國民黨參選下屆台中市議員的前里長鄭伯其，遭檢舉涉嫌賄選，檢方搜索後查扣現金1526萬餘元、燕窩禮盒69盒，楊姓樁腳遭羈押禁見，鄭伯其則以10萬元交保。鄭伯其今（23）日一早在臉書報平安，強調會坦然面對司法調查，也相信事情終究會水落石出。鄭伯其21日晚間到案後，因拒絕夜間偵訊，昨天轉由台中市調查站接手，移送台中地檢署複訊。檢方以鄭伯其與楊姓樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向台中地院聲請羈押禁見；法院審理後，深夜裁定楊姓樁腳羈押禁見，鄭伯其則以10萬元交保。台中地檢署今上午發布新聞稿指出，全案共搜索3處所、拘提2人，另通知6名選民到案說明，並查扣現金1526萬餘元、燕窩禮盒69盒等物，相關賄選案情仍由檢方持續釐清。此外，檢方另偵辦一起里長招待旅遊、餐會涉嫌賄選案件，共通知被告、證人38人到案。檢方查出，張姓里長候選人與吳姓、黃姓男子，涉嫌於8月29日招待30餘名里民免費參加一日遊，無償提供每人價值逾1200元的三餐、點心，並在行程中公開拜票、請託支持。檢方認為相關行為涉及選舉賄選，昨天深夜向法院聲請羈押禁見，後續將釐清相關人員在旅遊行程中的角色及是否涉及違反選罷法。目前兩起案件均仍在司法偵辦程序中，相關人員是否涉及賄選，以及查扣現金、禮盒等物是否與選舉活動有關，仍待檢方進一步調查及法院審理認定。對於台中一口氣爆發2起賄選案，市長盧秀燕強調台灣的民主很可貴，呼籲支持乾淨選舉。也呼籲檢調單位在偵辦過程中，不要因為政黨不同而有不同的標準，一定要毋枉毋縱。