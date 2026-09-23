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▲青年局長林楷軒（左三）與5家青年創業友善空間業者代表共同簽署合作備忘錄，期盼透過公私協力串聯民間資源，打造更完善的青年創業生態系。(圖／高市府青年局提供)

▲青年局於Pinway 駁二8號倉庫舉行「115年高雄市青年創業友善空間推動計畫－成果交流會」，並與進駐青創團隊進行交流。(圖／高市府青年局提供)

▲「Le Phare共享空間」執行長倪偉忠於交流會中分享場域特色及創業支持資源，提供青年團隊多元的進駐選擇與交流機會。(圖／高市府青年局提供)

▲進駐團隊、共享空間業者及創業者分組交流，在對話中彼此分享創業經驗與需求。(圖／高市府青年局提供)

為擴大高雄青年創業支持體系，高市府青年局22日於 Pinway 駁二8號倉庫舉辦「青年創業友善空間成果交流會」。與5家在地共享空間業者簽署青年創業友善空間合作備忘錄（MOU）」，宣示結合民間空間量能與市府扶植資源，透過實質租金折讓與跨域合作網絡，攜手建構更完整的高雄青創資源生態圈。「青年創業友善空間成果交流會」現場串聯思博客商務聯合辦公室、道騰國際共享空間、Second Space、威易共享辦公室、Le Phare 共享空間等5家在地指標業者餐與簽署「青年創業友善空間合作備忘錄。青年局長林楷軒表示，青年創業初期最常面臨「找空間難、租金負擔重、缺乏人脈與市場驗證」等考驗。青年局除持續營運公有青創基地外，今年更主動跨出既有場域限制，首度結盟民間優秀的共享空間業者。這次合作特別著重區域均衡，據點橫跨高雄各交通節點，借重各空間既有的客群利基與營運特色，形成互補網絡。讓創業者不只「有地方落腳」，更能依據自身產業型態，就近找到最合適的創業場域與對接資源。這次的成果交流會齊聚17組進駐各合作基地的青創團隊，以及逾70人公開報名參與的在地新創團隊。現場各家展示豐碩的跨領域成果，例如進駐思博客的「辰藝創研」，不僅運用一站式辦公與倉儲機能，更直接承攬思博客其他4館空間的設計工程，展現進駐團隊與空間業者化身為商業夥伴的共好效益。進駐 Second Space 的自學工程師蔡大山（Felix Tsai），現場發表新型語音工具「Roma Just Talk」，運用按鍵前語音暫存與本機即時轉錄技術，打破傳統語音輸入的繁瑣限制；進駐 Le Phare 的「好關係事務所」，則以應用劇場與藝術體驗打破溝通隔閡，為新創圈注入人際對話與社群共創能量。活動下半場由5家空間營運主管與不同領域的青創團隊代表圍桌對談。從智慧商務、永續工程到生活美學與身心療癒，團隊在桌次間暢談實務痛點與跨界合作構想，直接在現場建立合作線索，充分發揮共享空間「凝聚社群、促成商機」的實質功能。青年局指出，透過推動計畫與合作機制，進駐團隊除享有租金減免減輕負擔外，青年局亦整合導入創業諮詢、專題實戰講座與政策資金對接等培育資源，讓民間空間更附加有政府陪伴創業資源的場域。未來持續拓展民間合作據點，完善在地創業資源網絡，陪伴青年在高雄生根發展。