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搭機突聽瓦斯氣爆聲！女學生日本畢業旅行全毀了

▲一名女學生和朋友一起出國到日本畢業旅行，卻在飛機準備降落時，耳內突然傳出如同「瓦斯氣爆般」的聲響，隨即出現耳鳴、劇烈眩暈等狀況。（示意圖／取自pixabay）

搭機耳壓不適怎麼辦？醫師教2招：捏鼻吹氣別太用力

中秋連假準備到來，連續4天假期不少人規劃出國遊玩，但搭機時如果身體突然出現異常狀況千萬不要忽略！根據耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，有名女學生和同學前往日本畢業旅行，沒想到在飛機準備降落時，耳內突然傳出瓦斯氣爆聲音，隨後出現耳鳴、劇烈眩暈，甚至暈到想吐。吳昭寬指出，女學生搭機前曾患有感冒，造成耳咽管腫脹，進而導致通氣障礙，使得耳內外壓力無法順利平衡，建議民眾起飛或降落前可以嚼口香糖或打哈欠，藉此幫助耳咽管開啟。耳鼻喉科醫師吳昭寬在談話性節目《醫師好辣》分享一則案例，有位女學生和朋友一起出國到日本畢業旅行，卻在飛機準備降落時，耳內突然傳出如同「瓦斯氣爆般」的聲響，隨即出現耳鳴、劇烈眩暈等狀況，甚至一度想吐，得扶著樓梯行走，身邊友人一度擔心她中風，不過經評估可能性不高。後續友人陪同她到當地藥妝店買止暈藥，女學生服用止暈藥後，勉強撐完整趟旅程，沒想到回程搭機時，飛機要下降時，相同症狀又再度發作，返台則立即就醫。吳昭寬醫師分析，該名女學生出發前曾有感冒，導致耳咽管腫脹，進一步出現通氣障礙，使得耳內外壓力無法順利平衡，影響內耳平衡系統。吳昭寬提醒民眾，耳咽管主要功能是調節耳內外壓力，建議民眾在搭機時可在起飛、降落期間嚼口香糖或打哈欠，幫助耳咽管開啟、平衡耳壓；若本身搭機容易出現耳部不適，也建議在搭機前先諮詢耳鼻喉科醫師。至於不少人會採取「捏鼻閉口吹氣」的方式來調節耳壓，吳昭寬提醒，這個動作切勿過度用力，如果耳咽管沒有順利打開，就不要勉強繼續吹氣，以免耳內壓力過大，反而造成耳膜受傷。