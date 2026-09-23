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女星李沛綾日前指控遭前夫戴勝利施暴，在警局情緒崩潰的畫面引發關注。她今（23）日發出最新聲明，透露做筆錄時必須重新回想婚後經歷，讓過去不願觸碰的傷痛再度浮現，一時承受不住而出現換氣過度、身體不適等狀況。經過沉澱，她向關心自己的親友與粉絲報平安：「我現在已經好多了。」並表示已申請保護令、啟動相關法律程序。李沛綾在聲明中解釋，前日到警局做筆錄，必須重新敘述從結婚開始的生活，那些曾經選擇隱忍、不願再想起的事情，也隨之湧上心頭，才會一度情緒崩潰。這段時間，公司、家人、朋友及粉絲持續給予關心，讓她獲得不少力量。她感謝大家願意陪伴，也透露目前狀況已經好轉，希望外界放心。李沛綾表示，不少合作多年的圈內朋友得知她的遭遇後，都驚訝過去工作時完全看不出異樣。對此，她解釋，演戲、唱歌及表演始終是自己熱愛的事，每次工作都會全心投入，也藉此轉移注意力、暫時忘卻傷痛。不過她也感慨，每次選擇堅強、告訴別人「沒事」，有時反而讓對方更加肆無忌憚。她想提醒自己及同樣經歷傷害的人：「被傷害、被欺騙，都不是任何人應該默默承受的事。」李沛綾透露，目前已申請保護令並提出相關法律程序，希望生活能盡快回到正軌，重新投入表演工作，讓大家看見熟悉、開朗的自己。她也感謝民視及各界支持，讓她再次感受到自己的能力與價值，承諾會照顧好自己和孩子、守護事業。她希望外界看見的不只有家暴事件，也能看見她努力守護孩子、堅守工作崗位的一面，堅定表示：「我會繼續站在自己熱愛的舞台上，好好演戲、好好演出，也好好生活。」