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效力波士頓紅襪3A球團今（23）日特別舉行年度球員頒獎典禮，其中鄭宗哲憑藉著好品格、親和力與對社區的熱情投入，高票抱回極具意義的「年度好人獎（Geddy Good Guy Award）」。領獎當下他開心地展示招牌燦笑並高舉雙手慶祝，成為今年球季最溫馨的亮點之一。紅襪3A今天在社群媒體發布一支影片，頒布3個獎項給隊上的球員，其中的「Geddy Good Guy Award」，是為了致敬前紅襪名捕、現任3A打擊教練吉德曼（Rich Gedman）所設立。核心精神在於表揚極具棒球熱情、積極參與社區活動，且待人友善溫暖的球員。頒獎當下，鄭宗哲露出燦爛笑容，高舉雙手慶祝自己拿下這個極具意義的獎。本季剛來到紅襪的鄭宗哲不僅在場上展現拚勁，場外也深受隊友、教練團及當地球迷喜愛，最終脫穎而出抱回這張「殊榮好人卡」。典禮當天，球團也同步向總教練蘇亞雷斯（Iggy Suarez）致意，慶祝其執教生涯累積達500勝的里程碑。回顧鄭宗哲本季的征途，可謂充滿波折與韌性。他在開季前歷經高達4次指定讓渡（DFA），最終落腳紅襪。進入3A後，鄭宗哲迅速貢獻穩定戰力，整季在小聯盟出賽94場，295打數敲出71支安打，包含12支二壘安打、4支三壘安打與8發全壘打，貢獻30分打點、52分得分與10次盜壘成功，繳出打擊率.241、整體攻擊指數（OPS） .735的全能數據。鄭宗哲本季也成功獲得球團青睞升上大聯盟。他在6月27日客場對決紐約洋基時敲出生涯首安，在大聯盟留下14場出賽、44個打席，打擊三圍為.256 / .318 / .282，外帶5分打點。走過充滿考驗的一年，鄭宗哲用實力與高EQ的人品證明了自己的價值，也讓廣大台灣球迷更期待他下個球季持續在美職舞台發光發熱。