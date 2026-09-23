台灣麥當勞宣告，今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃，除了即日起至10月20日（或售完為止）推出全新「韓式辣醬鷄腿堡（單點125元、經典套餐195元）」、「韓式辣醬四盎司牛肉堡（單點125元、經典套餐195元）」。另外更推出限量「代言人小卡特餐」，買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面），《NOWNEWS今日新聞》記者今日到「麥當勞台北光復餐廳」直擊，今早並沒有看到粉絲排隊情景，輕易就可帶走特餐與小卡。而與GD聯名的周邊商品PEACEMINUSONE預期將於9月30日開賣，也搶先曝光。
本次麥當勞與G-DRAGON權志龍聯名活動，最受粉絲關注的，是推出限量「代言人小卡特餐」與周邊商品，其中今（23）日開跑買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。
原本預期將造成排隊搶購，但記者實際在「麥當勞台北光復餐廳」直擊，今（23）早上並沒有粉絲瘋狂排隊情景，輕易就能購得特餐，將含3款GD超帥卡面的小卡帶走。評估原因在於此次特餐相當貼心地在歡樂送平台、第三方外送平台等處也可購得，因此粉絲不需要辛苦排隊。另外，3樣周邊商品將在9月30日才正式開賣，預期真正排隊盛況恐在該日開始。
🟡台灣麥當勞「代言人小卡特餐」 正式開跑：
時間：9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。
銷售管道：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售。
3款小卡特餐與分享盒內容：
◾「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」： 售價294元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」： 售價278元，包含10塊麥克鷄塊（原味／辣味）1份、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾「代言人小卡分享盒」： 售價440元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、1包大薯以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
其他韓國風商品：
台灣麥當勞今（23）日起更全新推出「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」，廣受消費者喜愛的「煙燻起司風味醬」也再度回歸。泡菜搖搖薯條除單點外，主餐搭配經典配餐加16元選大薯，亦可免費升級搖搖薯條。
🟡台灣麥當勞推出PEACEMINUSONE周邊：
台灣麥當勞宣告，將自9月30日起推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。
時間：自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
販售方式：周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。
周邊商品一覽：
◾「限定復古帽」：買任一套餐加299元
◾「聯名托特包」：買任一套餐加499元
◾ 「金屬小徽章」（一組3入）：買任一套餐加239元
備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
肯德基推「應援澎派桶」 比買一送一還划算
另一家速食品牌「肯德基」，則是即日起至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，限時販售「應援澎派桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價862元、優惠價399元，等於是4.6折、比買一送一還划算。若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。
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時間：9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。
銷售管道：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售。
3款小卡特餐與分享盒內容：
◾「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」： 售價294元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」： 售價278元，包含10塊麥克鷄塊（原味／辣味）1份、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾「代言人小卡分享盒」： 售價440元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、1包大薯以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
其他韓國風商品：
台灣麥當勞今（23）日起更全新推出「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」，廣受消費者喜愛的「煙燻起司風味醬」也再度回歸。泡菜搖搖薯條除單點外，主餐搭配經典配餐加16元選大薯，亦可免費升級搖搖薯條。
台灣麥當勞宣告，將自9月30日起推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。
時間：自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
販售方式：周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。
◾「限定復古帽」：買任一套餐加299元
◾「聯名托特包」：買任一套餐加499元
◾ 「金屬小徽章」（一組3入）：買任一套餐加239元
備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
另一家速食品牌「肯德基」，則是即日起至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，限時販售「應援澎派桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價862元、優惠價399元，等於是4.6折、比買一送一還划算。若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。