台灣麥當勞宣告，今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃，除了即日起至10月20日（或售完為止）推出全新「韓式辣醬鷄腿堡（單點125元、經典套餐195元）」、「韓式辣醬四盎司牛肉堡（單點125元、經典套餐195元）」。另外更推出限量「代言人小卡特餐」，買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面），《NOWNEWS今日新聞》記者今日到「麥當勞台北光復餐廳」直擊，今早並沒有看到粉絲排隊情景，輕易就可帶走特餐與小卡。而與GD聯名的周邊商品PEACEMINUSONE預期將於9月30日開賣，也搶先曝光。

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本次麥當勞與G-DRAGON權志龍聯名活動，最受粉絲關注的，是推出限量「代言人小卡特餐」與周邊商品，其中今（23）日開跑買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。

▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，點小卡特餐，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，點小卡特餐，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。（圖／記者葉政勳攝）
原本預期將造成排隊搶購，但記者實際在「麥當勞台北光復餐廳」直擊，今（23）早上並沒有粉絲瘋狂排隊情景，輕易就能購得特餐，將含3款GD超帥卡面的小卡帶走評估原因在於此次特餐相當貼心地在歡樂送平台、第三方外送平台等處也可購得，因此粉絲不需要辛苦排隊。另外，3樣周邊商品將在9月30日才正式開賣，預期真正排隊盛況恐在該日開始。

▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，記者今日早上直擊麥當勞分店，門口並未看到排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，記者今日早上直擊麥當勞分店，門口並未看到排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲點購小卡特餐的民眾相當踴躍（圖／記者葉政勳攝）
▲點購小卡特餐的民眾相當踴躍（圖／記者葉政勳攝）
🟡台灣麥當勞「代言人小卡特餐」 正式開跑：

時間：9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。

銷售管道：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售。

3款小卡特餐與分享盒內容：
「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」： 售價294元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」： 售價278元，包含10塊麥克鷄塊（原味／辣味）1份、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。
「代言人小卡分享盒」： 售價440元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、1包大薯以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。

其他韓國風商品：

台灣麥當勞今（23）日起更全新推出「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」，廣受消費者喜愛的「煙燻起司風味醬」也再度回歸。泡菜搖搖薯條除單點外，主餐搭配經典配餐加16元選大薯，亦可免費升級搖搖薯條。

▲此次韓風商品除了有兩種韓式風味漢堡，更有「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」等。（圖／記者葉政勳攝）
▲此次韓風商品除了有兩種韓式風味漢堡，更有「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」等。（圖／記者葉政勳攝）
🟡台灣麥當勞推出PEACEMINUSONE周邊

台灣麥當勞宣告，將自9月30日起推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。

時間：自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。

販售方式：周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。

▲台灣麥當勞今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃活動，至於周邊商品包含限定復古帽、聯名托特包、金屬小徽章也將於9月30日開賣。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣麥當勞今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃活動，至於周邊商品包含限定復古帽、聯名托特包、金屬小徽章也將於9月30日開賣。（圖／記者葉政勳攝）
周邊商品一覽：
「限定復古帽」：買任一套餐加299元
「聯名托特包」：買任一套餐加499元
 「金屬小徽章」（一組3入）：買任一套餐加239元

備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。

▲「金屬小徽章」做工精緻，頗具收藏價值。（圖／記者葉政勳攝）
▲「金屬小徽章」做工精緻，頗具收藏價值。（圖／記者葉政勳攝）
肯德基推「應援澎派桶」 比買一送一還划算

另一家速食品牌「肯德基」，則是即日起至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，限時販售「應援澎派桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價862元、優惠價399元，等於是4.6折、比買一送一還划算。若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。

▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）
▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。