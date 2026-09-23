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▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，點小卡特餐，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣麥當勞與G-DRAGON聯名企劃今（23）日開跑，記者今日早上直擊麥當勞分店，門口並未看到排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲點購小卡特餐的民眾相當踴躍（圖／記者葉政勳攝）

▲此次韓風商品除了有兩種韓式風味漢堡，更有「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」等。（圖／記者葉政勳攝）

▲台灣麥當勞今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃活動，至於周邊商品包含限定復古帽、聯名托特包、金屬小徽章也將於9月30日開賣。（圖／記者葉政勳攝）

▲「金屬小徽章」做工精緻，頗具收藏價值。（圖／記者葉政勳攝）

肯德基推「應援澎派桶」 比買一送一還划算

▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）

台灣麥當勞宣告，今（23）日開賣韓國麥當勞商品G-DRAGON企劃，除了即日起至10月20日（或售完為止）推出全新「韓式辣醬鷄腿堡（單點125元、經典套餐195元）」、「韓式辣醬四盎司牛肉堡（單點125元、經典套餐195元）」。另外更推出限量「代言人小卡特餐」，買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面），《NOWNEWS今日新聞》記者今日到「麥當勞台北光復餐廳」直擊，今早並沒有看到粉絲排隊情景，輕易就可帶走特餐與小卡。而與GD聯名的周邊商品PEACEMINUSONE預期將於9月30日開賣，也搶先曝光。本次麥當勞與G-DRAGON權志龍聯名活動，最受粉絲關注的，是推出限量「代言人小卡特餐」與周邊商品，其中今（23）日開跑買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。原本預期將造成排隊搶購，但。另外，3樣周邊商品將在9月30日才正式開賣，預期真正排隊盛況恐在該日開始。9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售。售價294元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。售價278元，包含10塊麥克鷄塊（原味／辣味）1份、1包中薯、1杯38元飲品以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。售價440元，包含1份正宗韓式辣醬鷄腿堡、20塊麥克鷄塊、1包大薯以及代言人小卡乙組（含3款小卡）。台灣麥當勞今（23）日起更全新推出「韓式泡菜搖搖薯條（69元）」、「韓式蜜柚氣泡飲（50元）」，廣受消費者喜愛的「煙燻起司風味醬」也再度回歸。泡菜搖搖薯條除單點外，主餐搭配經典配餐加16元選大薯，亦可免費升級搖搖薯條。台灣麥當勞宣告，將自9月30日起推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。買任一套餐加299元買任一套餐加499元買任一套餐加239元備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。另一家速食品牌「肯德基」，則是即日起至10月5日開跑「應援神券 挺你到炸」活動，若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。