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▲CNN專訪曝光 103歲仍笑聲爽朗口齒清晰（圖／截自朝日新聞）

日本堪稱全球知名的長壽國度，群馬縣藤岡市一家經營60年的拉麵店「銀華亭」，第一代店主天川福今年已高齡103歲又7個月，依然每週工作5天，每天中午親自站在店內為食客煮拉麵，下麵、端盤子、算帳樣樣不成問題，這股活力也吸引不少粉絲慕名而來，就連日本巨星木村拓哉都曾帶著綜藝節目專程外景拜訪，堪稱當地傳奇人物。美國有線電視新聞網（CNN）18日報導，天川福至今仍是店內拉麵擔當，煮麵、端盤子、與客人寒暄樣樣親力親為，口齒清晰、笑聲爽朗，她受訪時開心表示：「我真的很快樂，103歲還能工作，很棒。」CNN指出，日本目前百歲人瑞人數已突破10萬人，創下歷史新高，長壽主因在於飲食健康、肥胖率低，加上完善的醫療保健體系。不過日本社會生育率連年下滑，老年人口持續攀升，能支撐社會運作的勞動力也不斷減少。值得一提的是，日本百歲人瑞多為女性，天川福正是其中代表，科學家至今尚未找出確切原因，但天川認為關鍵在於「意志力」，她直言：「日本男人對女人依賴很多，總說『我太老了，沒辦法做事』。」她也大方分享自己的長壽撇步，包括每晚小酌一杯啤酒、維持較大食量，而她認為最重要的一點，就是「找到每天早上讓自己起床的理由」。天川福是藤岡當地人，生於1923年2月，女校畢業後原本打算學做家事、找個人出嫁，她笑說：「當時大家都去打仗，沒有年輕男人。」後來她進入一家巴士公司擔任文職工作約10年，閒暇時常獨自跑去東京看電影。1949年，她嫁給大她3歲的高橋，高橋家中經營著藤岡當地唯一的一間電影院。1950年代電影業盛極一時，生意好到她根本沒時間看免費電影；直到1964年東京奧運期間，彩色電視機逐漸普及，衝擊電影院生意，她這才決定轉戰餐飲業。天川透露，丈夫廚藝高明且要求嚴格，她還特地前往縣內其他城市的餐廳受訓，「當時心想只要會做拉麵與炒飯就行」。1965年春天，家中電影院正式改建成餐館「銀華亭」，昔日的電影院觀眾就此成了店裡的食客，夫妻倆也經常為當地市公所外送餐點。2003年丈夫過世後，她一度考慮歇業，但最終在女兒、兒子的支持下決定繼續經營至今。天川福身材嬌小，儘管年逾百歲，卻絲毫不見彎腰駝背，行動依然敏捷，視力也相當良好，完全看不出真實年齡。她表示，開業60年來自己從未生過大病，天天堅持工作，「我們靠自己開了餐館經營至今，這就是幸福吧。」只要身體狀況良好，每逢餐廳營業日的中午，她總會在店裡工作約1小時，兒子目前是店內現任主廚，女兒也經常在店裡幫忙張羅。100歲那年，天川福持續工作的身影意外在社群平台上一夕爆紅，吸引日本與海外媒體爭相關注採訪，甚至常有食客特地從台灣、德國等地慕名而來朝聖。孫輩後來還私下替她報名了綜藝節目，順利邀請到她心儀的巨星木村拓哉親自到店拜訪、品嚐拉麵，消息一出來客量瞬間暴增，這間小店甚至一度得限制入場人數。她感動表示：「這把年紀收到這麼好的禮物，對於我們這家山間小館來說，簡直是奇蹟。」如今「銀華亭」依然維持家庭經營模式，店內僅有5張桌子，最多容納20人。儘管藤岡市居民人口已不如以往，每天上午11點半開店前，店門口總有饕客耐心排隊等候，店門一開便瞬間滿座，人氣絲毫不減。她笑說：「我沒有一天不想到店裡，時間一到就有莫名衝動，心想『得去店裡』、『得去幫忙』、『想跟大家說說話』。」即使年事已高，天川福依然充滿工作動力，前幾年甚至還能拿著沉重炒鍋，一次炒出3人份炒飯，她笑說：「我原想100歲退休，但肌肉還能使勁兒就沒問題。」不過這兩年體力明顯衰退，她終於放下炒鍋，專職負責煮拉麵這項工作，「現在體力不太行，只能工作1小時，若體力夠好，工作時間會更長」。不煮拉麵的空檔，天川福也閒不下來，算帳、洗碗一手包辦，還會抓緊時間做些簡單的深蹲、踮腳等動作活動筋骨，她說：「坐著不動太浪費了，我就是想動一動。」她透露，自己每天清晨7點前起床，接著上香、倒垃圾、打掃環境；早餐通常吃一碗用熱水泡軟的米飯，撒上柴魚片、雞丁、鮭魚片，再加上一顆溏心蛋，她特別重視蛋白質攝取，「身體機能需要營養維持，有時配豆腐、納豆，大概20分鐘才吃得完」。結束餐廳午間工作後，她會返家吃午餐並小睡片刻，空閒時經常活動筋骨，晚間8點準時就寢，作息相當規律。去年102歲生日當天，她收到不少粉絲來信，內心滿懷感謝地說：「我愛寫信，但現在都快忘了字怎麼寫，不能回信真抱歉。」她也感性表示，能活到100歲還持續工作的人並不多，「我想盡力幫助別人，我的人生只想活得毫無遺憾」，這份對生活的熱忱與堅持，也讓她成為許多人心中最溫暖的長壽典範。