寶可夢迎接30週年，寶可夢機台遊戲《Pokémon MEZASTAR》將在全台推出限定卡匣免費贈送活動，包括9月下旬到12月上旬，可在全台16間新光三越快閃店，完成指定任務就能領取「夢幻」特別卡匣，9月26日開始，到全台指定門市喊口號也能免費拿「噴火龍」限定卡匣。
快閃店登陸新光三越 完成任務拿夢幻卡匣
為了慶祝寶可夢30週年，新光三越和寶可夢合作多項活動，其中寶可夢機台遊戲《Pokémon MEZASTAR》，將在全台16間新光三越百貨陸續設立「MEZASTAR STATION 快閃店」，每日快閃店營運時間為12點30分到19點30分，目前官方已經公開第一間活動地點，就在新光三越台南中山店1樓。
訓練家只需加入新光三越APP成為會員，並憑當日消費憑證（不限金額），即可在快閃店免費遊玩《Pokémon MEZASTAR》機台一次，遊玩後即可獲得印有寶可夢30週年紀念設計與LOGO 的特別MEZASTAR卡匣「夢幻」1張，每日限量400張。
「MEZASTAR STATION 快閃店」相關資訊
時間：9月24日到10月6日
地點：新光三越台南中山店1樓
每日發放張數：400張
官網：https://www.pokemonmezastar.com.tw/activity/47
2026秋季贈卡活動 喊出口號拿噴火龍
除了「夢幻」卡匣之外，備受訓練家期待的2026秋季免費贈卡活動，將於2026年9月26日正式開跑，玩家可到全台設有《Pokémon MEZASTAR》機台的指定門市，向店員說出指定通關密語：「請給我特別MEZASTAR卡匣！」，即可免費獲得特別 MEZASTAR卡匣「噴火龍」1張。
贈品每人限領一份，每間店舖發放50張噴火龍卡匣，數量有限，發完為止，發放店舖可以參考官網活動頁面，卡匣發放時間依各店而定，發放數量、發放地點、以及開始發放時間請參考店內張貼之海報。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為了慶祝寶可夢30週年，新光三越和寶可夢合作多項活動，其中寶可夢機台遊戲《Pokémon MEZASTAR》，將在全台16間新光三越百貨陸續設立「MEZASTAR STATION 快閃店」，每日快閃店營運時間為12點30分到19點30分，目前官方已經公開第一間活動地點，就在新光三越台南中山店1樓。
訓練家只需加入新光三越APP成為會員，並憑當日消費憑證（不限金額），即可在快閃店免費遊玩《Pokémon MEZASTAR》機台一次，遊玩後即可獲得印有寶可夢30週年紀念設計與LOGO 的特別MEZASTAR卡匣「夢幻」1張，每日限量400張。
「MEZASTAR STATION 快閃店」相關資訊
時間：9月24日到10月6日
地點：新光三越台南中山店1樓
每日發放張數：400張
官網：https://www.pokemonmezastar.com.tw/activity/47
除了「夢幻」卡匣之外，備受訓練家期待的2026秋季免費贈卡活動，將於2026年9月26日正式開跑，玩家可到全台設有《Pokémon MEZASTAR》機台的指定門市，向店員說出指定通關密語：「請給我特別MEZASTAR卡匣！」，即可免費獲得特別 MEZASTAR卡匣「噴火龍」1張。
贈品每人限領一份，每間店舖發放50張噴火龍卡匣，數量有限，發完為止，發放店舖可以參考官網活動頁面，卡匣發放時間依各店而定，發放數量、發放地點、以及開始發放時間請參考店內張貼之海報。