新莊一名楊姓男子 2017 年拿出 5,000 多萬元購買預售屋，9 年來不僅沒住過、沒賣掉，如今卻獲得高達 3,350 萬元的鉅額款項！原來該建商預售案延遲交屋高達 1,238 天，經新北地院審理後，判決建商須賠償 3,350 萬 3,520 元違約金。馨傳不動產智庫執行長何世昌揭露，這筆龐大的賠償金依法屬損害賠償，完全免繳房地合一稅，買家可全數落袋。
🟡延遲交屋扣除颱風延1238天！建商慘賠3350萬
楊姓買家於 2017 年購買新莊預售屋「泰舍至善元」，總價扣除折讓後應繳 5,347 萬元，至 2020 年 7 月已實繳 5,352 萬元。依契約規定，建商應於 2022 年 6 月取得使照、2023 年 1 月辦理交屋，然而直至 2026 年 6 月辯論終結仍未交屋。扣除 4 天颱風天災後，違約時間長達 1,238 天。新北地院審理後，判決建商須給付使照遲延利息 37 萬餘元及交屋遲延利息 3,312 萬餘元，總計賠償 3,350 萬 3,520 元。全案仍可上訴。
🟡延遲交屋利息怎麼算？每日萬分之五換算年息
延遲交屋的違約金究竟如何計算？依內政部〈預售屋買賣定型化契約〉規定，「延遲交屋利息＝已繳房地價款×每日萬分之五」。何世昌提醒，計算基準是「已繳納價款」而非總價，每日萬分之五看似不多，但換算成年利率高達 18.25%，相當驚人。以本案買家已繳 5,352 萬元計算，每日違約金高達 26,760 元，累積 1,238 天即算出高達 3,312 萬元的違約利息。
🟡缺工缺料疫情遭駁回！建商未塗銷抵押權敗訴
訴訟過程中，建商提出行政審查延誤、三級警戒疫情、缺工缺料等理由抗辯，但因未能提出明確事證，法官僅採信 4 天颱風天災假，其餘皆不予採信。此外，建商指控買家未付清 798 萬元尾款，法院調查發現該房屋已被建商設定抵押權予建經公司，建商有責任先行塗銷抵押權，買家拒付完稅與交屋款完全合理。法院亦認定萬分之五違約金並未過高，拒絕建商酌減請求。
🟡遇到建商拖延交屋怎麼辦？專家教五招自保術
若消費者不幸遇到預售屋延遲交屋，何世昌建議可透過五大步驟應對：第一，優先與建商「私下協商」談妥補償；第二，找專業律師「寄發存證信函」維權；第三，向消保官或調解委員會申請調解；第四，若建商要求簽訂不平等條約，可向主管機關「具實檢舉」；第五，若前述方式皆無效，則果斷「提起訴訟」。從近年判決來看，只要買家舉證充分，勝訴率相當高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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楊姓買家於 2017 年購買新莊預售屋「泰舍至善元」，總價扣除折讓後應繳 5,347 萬元，至 2020 年 7 月已實繳 5,352 萬元。依契約規定，建商應於 2022 年 6 月取得使照、2023 年 1 月辦理交屋，然而直至 2026 年 6 月辯論終結仍未交屋。扣除 4 天颱風天災後，違約時間長達 1,238 天。新北地院審理後，判決建商須給付使照遲延利息 37 萬餘元及交屋遲延利息 3,312 萬餘元，總計賠償 3,350 萬 3,520 元。全案仍可上訴。
延遲交屋的違約金究竟如何計算？依內政部〈預售屋買賣定型化契約〉規定，「延遲交屋利息＝已繳房地價款×每日萬分之五」。何世昌提醒，計算基準是「已繳納價款」而非總價，每日萬分之五看似不多，但換算成年利率高達 18.25%，相當驚人。以本案買家已繳 5,352 萬元計算，每日違約金高達 26,760 元，累積 1,238 天即算出高達 3,312 萬元的違約利息。
🟡缺工缺料疫情遭駁回！建商未塗銷抵押權敗訴
訴訟過程中，建商提出行政審查延誤、三級警戒疫情、缺工缺料等理由抗辯，但因未能提出明確事證，法官僅採信 4 天颱風天災假，其餘皆不予採信。此外，建商指控買家未付清 798 萬元尾款，法院調查發現該房屋已被建商設定抵押權予建經公司，建商有責任先行塗銷抵押權，買家拒付完稅與交屋款完全合理。法院亦認定萬分之五違約金並未過高，拒絕建商酌減請求。
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若消費者不幸遇到預售屋延遲交屋，何世昌建議可透過五大步驟應對：第一，優先與建商「私下協商」談妥補償；第二，找專業律師「寄發存證信函」維權；第三，向消保官或調解委員會申請調解；第四，若建商要求簽訂不平等條約，可向主管機關「具實檢舉」；第五，若前述方式皆無效，則果斷「提起訴訟」。從近年判決來看，只要買家舉證充分，勝訴率相當高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。