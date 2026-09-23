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白宮封殺3媒體 CNN改拿聯合國證件採訪

美國總統川普與媒體的衝突延燒到聯合國！川普22日赴紐約出席聯合國大會時，遭日前被白宮禁止進入採訪的CNN記者柯林斯（Kaitlan Collins）追問「伊朗戰爭何時結束」，川普看到她後顯得相當不滿，當場回嗆「妳不應該在這裡採訪我」。不過CNN此次使用的是聯合國核發的媒體證件，並不受白宮禁令限制。根據讀賣新聞報導，川普當天準備進入聯合國大會會場時，在媒體面前停下腳步。柯林斯隨即追問，民調顯示約三分之二美國人不認為美國正在贏得伊朗戰爭，「這場戰爭什麼時候才會結束？」川普沒有直接回答，反而將矛頭轉向CNN，表示「我很驚訝CNN竟然在這裡採訪我」，接著稱「妳不應該在這裡採訪我」，還聲稱CNN曾表示不會再採訪他。柯林斯則當場回應，是聯合國允許CNN進入採訪。CNN並未宣布停止採訪川普。面對柯林斯再次追問伊朗戰爭何時結束，川普僅表示，美國正在取得「很大的進展」，國家目前表現「非常、非常好」，隨後結束回應。川普日前宣布禁止CNN、MS NOW及Politico記者進入白宮，指控3家媒體散播「虛構與謊言」。相關禁令僅適用白宮，聯合國的媒體採訪證由聯合國自行核發，因此3家媒體仍能正常採訪川普此次聯大行程。CNN、MS NOW及Politico已聯手對川普政府提起訴訟，主張白宮因不滿新聞報導內容而撤銷採訪權，違反美國憲法第一修正案保障的新聞自由，法院預計週三就相關禁令舉行聽證會。白宮封殺媒體也引發其他電視網反彈。原本輪值負責總統電視聯播池的CNN無法進入白宮後，ABC、CBS、NBC及福斯新聞拒絕接替，聯播池暫停運作；但此次聯合國大會有聯合國自己的轉播系統，因此川普演說仍能對外播出。