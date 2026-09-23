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2天前才分享拜票點滴 意外成最後公開發文

民進黨首度提名出征新城鄉第一選區

民進黨花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表候選人邱鳳英昨晚出席順安村中秋聯歡晚會時，卻在準備上台時突然昏倒，當場一度失去呼吸心跳，現場人員立即施以CPR並送醫搶救，院方緊急手術後仍回天乏術，於今（23）日清晨宣告不治，享年54歲。民進黨花蓮縣議員胡仁順悲痛表示，「鳳英姐今天早上去當天使了」，感謝醫護人員及一路陪伴她投入選舉的鄉親。邱鳳英22日晚間出席花蓮新城鄉順安村中秋聯歡晚會，卻在準備上台時突然身體不適、昏厥倒地，現場人員隨即上前急救並實施CPR，救護人員抵達後接手持續搶救，再將她緊急送往國軍805醫院。送醫途中，邱鳳英一度失去呼吸心跳，經持續搶救後恢復微弱心跳。傳出院方斷層掃描後，疑似發現腦內血管瘤破裂並造成顱內出血，詳細病因仍待進一步釐清。邱鳳英丈夫當時人在桃園，接獲消息後也立即趕回花蓮。儘管院方緊急進行手術搶救，邱鳳英仍於今清晨宣告不治。而胡仁順昨晚第一時間發文表示，邱鳳英參加活動時突然昏倒，病情十分危急，正在手術室搶救，「在這個本應是團結一致競選的時刻，鳳英姐卻遭受如此危難，我們都非常難過。」到了今日上午，胡仁順再度發文證實噩耗，「鳳英姐今天早上去當天使了。」他表示，邱鳳英與家人一路與大家在民主路上前行，卻沒能一起走到最後，失去一名共同努力的戰友，團隊都非常悲傷。胡仁順也感謝協助搶救的朋友與醫護人員，以及在選舉路上陪伴邱鳳英的鄉親，並寫下：「請鳳英姐安心，接下來我們仍會在民主路上努力，守護美麗的花蓮。」民進黨花蓮縣黨部並於上午證實邱鳳英離世消息，表示感謝一路給予她祝福與鼓勵的鄉親、朋友，也向全力搶救的醫護人員表達謝意。令人鼻酸的是，邱鳳英在事發2天前才於社群分享參選期間的拜票點滴，感謝許多鄉親利用假日陪她跑行程、拉票，甚至帶著她認識親友、同學。她文內提到，在新城村中秋晚會拜票時，有長輩握著她的手說「我們是一樣的」，隨後還帶著她逐一向其他人握手、介紹，讓她相當感動。邱鳳英也分享，看著鄉親彼此說笑、互相吐槽，感受到多年累積的情誼，讓她十分羨慕。沒想到這篇記錄競選途中溫暖片段的貼文，最終也成為她生前最後一則公開發文。邱鳳英十多年前從桃園移居花蓮並定居，此次代表民進黨參選新城鄉第一選區鄉民代表。過去20年來，該選區多由國民黨或無黨籍人士角逐，此次則是民進黨首度提名黨籍候選人出征。