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舒力基周六拚中颱 下周路徑成關鍵

▲舒力基颱風生成後，路徑會先往西移動，周六、周日則會移動到台灣東南方海面。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假天氣穩定 周末賞月條件佳

中秋連假將至，颱風舒力基動向成為關注焦點，中央氣象署預報員李孟軒表示，熱帶性低氣壓TD29預計明（24）日增強為舒力基颱風，周六（9月26日）進一步增強為中颱，路徑周日（9月27日）抵達琉球南方後北轉機率高，但仍不排除偏西靠近台灣，下周影響最明顯，甚至有可能發布颱風警報。李孟軒指出，熱帶性低氣壓TD29，目前距離台灣還有2000公里以上，強度持續發展中，預估明天有機會增強為舒力基颱風，由於發展條件不錯，周六可能進一步升級為中颱。舒力基颱風路徑方面，主要受太平洋高壓導引往西北，周日會抵達日本琉球南方海面附近，下周預估北轉機率較高，但也有部分模式預測可能偏西、更接近台灣，需要持續觀察，目前無法排除發布颱風警報的可能。李孟軒說明，今天各地晴到多雲，午後嘉義以南山區會有對流陣雨，今晚至明晨水氣略為增加，基隆北海岸、東北部有零星降雨，明天在偏東風環境下，基隆北海岸、大台北、東半部時不時有零星雨勢，其他地區則要留意午後陣雨，尤其是嘉義以南山區午後降雨範圍較廣。中秋連假天氣大致穩定，全台多雲到晴為主，僅午後嘉義以南山區雨勢較多，入夜後雲層消散，各地賞月條件佳，周六、周日各地多雲到晴；下周一舒力基颱風外圍雲系開始影響，桃園以北、東半部將會有局部陣雨，下周二開始的降雨，則要視颱風距離而定，請民眾持續留意最新天氣預報。