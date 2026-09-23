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▲籃籃得知自己被騙，還把李多慧畫成蟑螂的樣子。（圖／李多慧經紀人IG@82dahyeda）

▲李多慧騙口水說自己有喜歡的男生，結果傳給她一張假人模特的照片，讓口水傻眼。（圖／李多慧經紀人IG@82dahyeda）

味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍女神李多慧個性古靈精怪，昨（22）日經紀人Lala分享影片，只見李多慧閒來無事決定打電話惡整朋友，她打給小龍女隊友口水（宜芳），說她愛上一個身高185公分、長得像許光漢且住在台北的男生，但男方會劈腿，讓她不知道該如何是好。口水一聽相當心急，先勸李多慧冷靜，但其實李多慧說的對象是「假人模特兒」，口水看到照片才知道自己被整了，傻眼罵李多慧：「你是不是欠揍？」Lala昨日在IG分享李多慧惡作劇的影片，笑說：「」只見李多慧第一個打電話的對象是工作室忙內（老么），她騙對方自己困在廁所，沒有衛生紙，叫忙內趕快去救她，忙內信以為真，還緊張回答李多慧：「好，我現在去（救妳）！」李多慧因此玩上癮，接著又打電話給籃籃，用緊張的口吻問她：「」，籃籃聽了滿頭霧水，只能回答：「蛤？」、「喔不！」讓李多慧跟經紀人都笑翻。李多慧最後拍了自己躺在地上「裝蟑螂」的照片傳給籃籃，籃籃才知道自己上當，反過來調侃：「可愛，（蟑螂）長得像李多慧。」李多慧最後一通電話則打給即將從小龍女畢業的女隊友口水，假裝苦惱的對她說：「」，這讓口水一聽驚訝直呼：「屁啦，35（公斤）欸，很瘦欸，所以妳很喜歡他喔？」接著還認真問這個男生是什麼職業的。只見口水完全陷入圈套，李多慧還繼續騙她，說這個男生是攝影師，雖然會劈腿，但是長得很帥。口水聽到一半立即要李多慧冷靜，不要太快陷入感情，李多慧接著說不然自己傳照片給她看，然後挑了一張她與假人模特兒的合照，讓口水看了立刻恍然大悟，意識到自己被李多慧騙了。口水馬上丟了一個翻白眼的貼圖，忍不住罵李多慧：「妳是不是欠揍，我以為妳被騙了」，讓李多慧笑到不行。這支惡搞影片曝光後，也火速吸引3萬人按讚，大家都被李多慧的幽默感逗樂，紛紛留言：「多慧也太皮了，好可愛啊，希望多拍拍這種的」、「怎麼做到一本正經的胡說八道啊」、「口水跟籃籃都好善良，不管多荒謬，都先聽她講完」。李多慧先前就曾多次公開說過，自己的偶像是許光漢，非常希望有機會能跟許光漢合作，但目前兩人都沒正式接觸。此外，李多慧也分享過自己理想型，表示她喜歡「肚子QQ」的男生，覺得這樣比較可愛，有安全感，並希望對方是比她還高，又有幽默感的人，目前李多慧仍是單身。