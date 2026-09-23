我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長選戰膠著，《震傳媒》最新民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度38.2%微幅領先國民黨的對手李四川的37.1%，差距僅1.1%。對此，蘇巧慧今（23）日表示，從最近的民調趨勢能看出，有越來越多的市民朋友支持他們、認同他們，會繼續保持正面、陽光的態度進行這場選戰。媒體關切，最新民調顯示，蘇巧慧領先對手李四川 1.1%，且有將近兩成的小草是「棄川投蘇」，是否有爭取到中間選民的支持？蘇巧慧上午受訪時回應，從最近的民調趨勢能看出，有越來越多的市民朋友支持他們、認同他們，也希望新北市可以更升級，更多的新北隊能在崗位上為整個新北市來服務。蘇巧慧強調，會繼續保持正面、陽光的態度進行這場選戰，也向更多的人報告他們的政見願景和對新北市未來的想像；他提到，每一位議員看起來都非常的陽光、正面、有精神、有希望，這就是他們希望帶給所有新北市民的感覺，「我們會繼續努力，希望大家給我們機會」。至於「洋流」掀起旋風，綠營雙北整個氣勢有高漲，未來是否跟沈伯洋多合體嗎？ 蘇巧慧說，他跟沈伯洋本來就是很好的朋友，在立法院也是戰友，現在又分別在台北市、新北市，為了城市的將來在努力，他們會共同合作，但就是他說的「既競爭又合作」，都是希望城市能更好，能夠被更多人認同，甚至是被更多人喜愛。蘇巧慧提到，希望新北市是全台灣安居樂業的首選，外國人一生一定要到訪的一座城市，這是他們的夢想、企圖，畢竟新北市是一座400萬人的大城市，但當他這樣說，「我想伯洋一定也會希望，台北市能更好」；他說，在政見願景上，一樣能互相搭配、互相串聯，但有各自不同的特色、各自競爭，未來大家一定會看到更多同框的狀況。蘇巧慧提到，10月9日新北新莊聯合競選總部要成立，沈伯洋也會來到成立大會，所以他們又會再一次地同框，對各自的城市提出願景，也希望大家能夠都來參加，聽聽看他們的想法、一起為城市加油。