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余凱文軟網混雙奪金 賽後含淚宣布退休

余凱文登上ONE ASIA WORLD舞台 表示已經「辦到了」

什麼是「ONE ASIA WORLD」？慶祝金牌的榮耀慶典

第20屆愛知名古屋亞運上，剛於9月21日為中華代表團摘下首金的軟式網球混合雙打選手余凱文，昨（22）日晚間登上「ONE ASIA WORLD」舞台，成為首位踏上該舞台的非日本籍選手，他舉手歡呼接受全場喝采，讓台灣再度收穫國際鎂光燈。軟網名將余凱文今年與搭檔陳詩媛征戰混雙，4強後連續扳倒日本2組合，為中華隊收下本屆亞運首面金牌，賽後流淚宣布從國家隊退休，生涯拿到2金的他，也成為台灣軟網近年最具代表性的明星。余凱文受邀登上「ONE ASIA WORLD」舞台，一出場便引發現場日本球迷熱烈歡呼，觀眾紛紛為這位剛摘下亞運金牌的台灣選手喝采。從亞運賽場上的全力拚戰，到舞台上的帥氣亮相，余凱文以自信姿態展現不同於賽場上的精彩一面。活動結束後，余凱文表示，自己已經「辦到了」，奪下亞運金牌，又登上ONE ASIA WORLD舞台，為這趟亞運旅程留下沒有遺憾的回憶，感謝一路以來所有支持他的人，也希望未來有更多人看到軟式網球這項運動。「ONE ASIA WORLD」 是亞運賽會每屆都會舉辦的慶典，今年慶典以"Imagine, One Asia"理念為名，本屆官方在名古屋市中心久屋大通公園、Oasis 21、榮HIROBAS等地設立慶典粉絲區與文化交流據點，並於22日晚間舉辦遊行活動。奪牌運動員會前往該場地與民眾見面慶祝，同時戶外大螢幕公播現場轉播亞運各項賽事，現場設有亞洲各國美食、贊助商互動攤位與文化表演。