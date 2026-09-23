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日本AV女優倉木華近日傳出離世消息，經紀公司T-POWERS證實死訊，外界也關注她生前疑似遭受伴侶暴力的傳聞。隨著事件受到討論，其他女優過去在牛郎店的高額消費經歷也再被提起，其中明日見未來曾為支持牛郎男友投入超過新台幣2千萬元，後來更指控遭前男友毆打，眼部受傷必須戴上眼罩。明日見未來退出成人產業後，以「松本麗鈴」之名活動。AV達人「一劍浣春秋」曾指出，她過去為了支持牛郎男友爭取店內業績冠軍，將拍片所得大量花在對方身上，約兩年間累計投入超過1億日圓，當時換算約新台幣2千多萬元。這段關係也傳出暴力問題。她曾公開右眼覆著紗布的照片，表示已戴了一週眼罩，並指控遭前男友施暴。當時她透露，自己正在冷靜處理相關事情，希望盡快解決問題，繼續投入學業與未來規劃。據《鏡週刊》報導，桃園怜奈也曾公開分享支持牛郎「楓渚」的經歷，她在2021年認識對方後，累計花費超過新台幣630萬元，甚至曾表示即使負債也願意繼續支持。過去她登上楓渚的YouTube頻道時，也談到自己欣賞對方的外型與談吐。相關報導指出，她到店消費的金額逐漸增加，從單次百萬日圓，攀升至更高額的支出。另一名前成人女優高嶋明實，也曾談及自己在牛郎店的消費。她透露出道後賺到的收入，大部分都花在牛郎店，曾在一年內支出約新台幣504萬元。幾人的經歷各不相同，高額消費與伴侶施暴也須分開看待。至於倉木華生前遭遇及網路流傳的相關指控，目前仍不宜僅憑傳聞推定涉事者責任，或將她的離世歸因於單一感情事件。