日本AV女優倉木華近日傳出離世消息，經紀公司T-POWERS證實死訊，外界也關注她生前疑似遭受伴侶暴力的傳聞。隨著事件受到討論，其他女優過去在牛郎店的高額消費經歷也再被提起，其中明日見未來曾為支持牛郎男友投入超過新台幣2千萬元，後來更指控遭前男友毆打，眼部受傷必須戴上眼罩。
明日見未來投入逾億日圓 曾戴眼罩揭遭施暴
明日見未來退出成人產業後，以「松本麗鈴」之名活動。AV達人「一劍浣春秋」曾指出，她過去為了支持牛郎男友爭取店內業績冠軍，將拍片所得大量花在對方身上，約兩年間累計投入超過1億日圓，當時換算約新台幣2千多萬元。這段關係也傳出暴力問題。她曾公開右眼覆著紗布的照片，表示已戴了一週眼罩，並指控遭前男友施暴。當時她透露，自己正在冷靜處理相關事情，希望盡快解決問題，繼續投入學業與未來規劃。
桃園怜奈力挺楓渚 曾表態願為對方負債
據《鏡週刊》報導，桃園怜奈也曾公開分享支持牛郎「楓渚」的經歷，她在2021年認識對方後，累計花費超過新台幣630萬元，甚至曾表示即使負債也願意繼續支持。過去她登上楓渚的YouTube頻道時，也談到自己欣賞對方的外型與談吐。相關報導指出，她到店消費的金額逐漸增加，從單次百萬日圓，攀升至更高額的支出。
高嶋明實自曝一年花逾500萬 拍片收入流向牛郎店
另一名前成人女優高嶋明實，也曾談及自己在牛郎店的消費。她透露出道後賺到的收入，大部分都花在牛郎店，曾在一年內支出約新台幣504萬元。幾人的經歷各不相同，高額消費與伴侶施暴也須分開看待。至於倉木華生前遭遇及網路流傳的相關指控，目前仍不宜僅憑傳聞推定涉事者責任，或將她的離世歸因於單一感情事件。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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桃園怜奈力挺楓渚 曾表態願為對方負債
據《鏡週刊》報導，桃園怜奈也曾公開分享支持牛郎「楓渚」的經歷，她在2021年認識對方後，累計花費超過新台幣630萬元，甚至曾表示即使負債也願意繼續支持。過去她登上楓渚的YouTube頻道時，也談到自己欣賞對方的外型與談吐。相關報導指出，她到店消費的金額逐漸增加，從單次百萬日圓，攀升至更高額的支出。
高嶋明實自曝一年花逾500萬 拍片收入流向牛郎店
另一名前成人女優高嶋明實，也曾談及自己在牛郎店的消費。她透露出道後賺到的收入，大部分都花在牛郎店，曾在一年內支出約新台幣504萬元。幾人的經歷各不相同，高額消費與伴侶施暴也須分開看待。至於倉木華生前遭遇及網路流傳的相關指控，目前仍不宜僅憑傳聞推定涉事者責任，或將她的離世歸因於單一感情事件。
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