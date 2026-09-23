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沈伯洋贏大安、蔣萬安勝大同？林濁水剖析：文青風主流化

年底九合一選戰倒數，台北市長選情再掀民調攻防，信民兩岸研究協會、民調專家戴立安22日公布最新調查，結果顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7％，民進黨參選人沈伯洋則有40.5％，雙方僅差1.2個百分點，已落入民調誤差範圍。對此，前立委林濁水直言，沈伯洋即將出現黃金交叉，這是洋流魅力力剋執政優勢。林濁水表示，戴立安的民調透露出2個歷史性訊息，首先，是沈伯洋即將出現黃金交叉，這是洋流魅力力剋執政優勢；其次則是，天龍國政黨支持度，民進黨32.7%，國民黨25.5%，天龍國比例終於向全國看齊，綠藍已經出現黃金交叉，這是外部全球經濟地緣戰略格局，翻轉了整個台灣內部政治經濟基本盤。外界紛紛好奇，沈伯洋居然連被認為最深藍的大安區都贏了、蔣萬安則是在被視為綠營票倉的大同區狂勝沈伯洋，這到底是怎麼回事？林濁水進一步說明，洋流是文青風主流化後的現象，在老深藍區不時興，但是在台師大文教區大安成為主流，有些老墨綠區則反而排斥。文青風2源頭為文史工作室、校園民歌，一偏藍、一偏綠，但從早期都各居邊緣位置，如今既合流又成主流。林濁水提到，經典國片《海角七號》大流行並征服藍綠政界，是合流並主流化的典型表現；但只有到沈伯洋，政界才有鮮明地從文青風觀賞者，成為內化而自然流露的文青人。而蔣萬安雖年紀不大，但是和比他老很多的王偉忠，違和其本質卻正是老藍和文青的扞格。相對的，沈王意識形態儘管迥異，但共享的文青風，令沈在訪談中可以遊刃有餘。林濁水強調，所以沈伯洋在台北主流風下，於台師大頂級文教區大安勝出，但是大同雖多文青據點的文青小鋪，但老化的大同，畢竟和新主流格格不入的也比例偏高。至於前總統蔡英文本質上和文青距離很遠，但是文稿、講稿是文青之風政界第一，使她因而受到主流性的歡迎。