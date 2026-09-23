適逢《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》、《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》接力重返大銀幕，官方宣布10月2日起在台北京站、台中 iFG 遠雄廣場及高雄大遠百威秀影城推出期間限定商售區，一路開到11月1日。現場除了打造巨幅「鍊成陣背景牆」等3大打卡點，也將推出近50款全新周邊，包含盲抽立牌、T恤、側背包、杯墊等商品，消費滿額還能獲得限定角色書籤。
《鋼之鍊金術師》北中南都能逛！三大打卡點重現鍊金術世界
《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》將於10月2日起在台北京站、台中 iFG遠雄廣場及高雄大遠百威秀影城推出限定快閃店，作品自2009年播出至今，愛德華、阿爾馮斯兄弟尋找賢者之石、試圖取回人體鍊成所失去一切的故事，至今仍是不少動漫迷心中的經典作品。
店內規劃3大拍照區，包含愛德華與阿爾馮斯並肩現身的「動畫主視覺」，以及集結伊茲米、馬斯坦古、霍恩海姆等人氣角色的「人物視覺圖」。店外還設置大型「鍊成陣背景牆」，以人體鍊成陣為中心，兩側則有愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛等角色，讓粉絲可以直接站在鍊成陣前合影。
近50款新品價格整理 90元L夾、徽章最便宜、T恤側背包550元
《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》期間限定商售區這次推出近50款全新周邊，價格從90元起跳，其中L夾、盲抽徽章皆為90元，是目前公開商品中入手門檻最低的品項；盲抽立牌、ID卡套皆為180元，陶瓷杯墊199元、木杯墊238元，夜光流沙杯墊與金屬杯墊則都是280元。
服飾與包款方面，3款以愛力克兄弟、國家軍、人造人陣營為主題的黑色T恤，每件售價550元；4款側背包同樣為550元。想收藏較大型周邊，則有2款無框畫，每款750元，也是這批目前公開商品中單價最高的品項。
活動期間於商售區消費達指定門檻，還可獲得盲抽角色書籤。近期準備進戲院重溫《鋼之鍊金術師》劇場版的粉絲，也可以順道到限定商售區拍照、收藏新周邊。
🟡《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》期間限定商售區活動資訊
📌日期：2026年10月2日至11月1日
📌地點：
台北京站威秀影城（台北市大同區市民大道一段209號5樓）
台中iFG遠雄廣場威秀影城（台中市東區復興路四段186號4樓）
高雄大遠百威秀影城（高雄市苓雅區三多四路21號13樓）
📌時間：台北京站威秀影城週一至週四12：00～20：00、週五至週日11：30～20：30；台中、高雄場營業時間依各影城現場公告為準。
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《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》將於10月2日起在台北京站、台中 iFG遠雄廣場及高雄大遠百威秀影城推出限定快閃店，作品自2009年播出至今，愛德華、阿爾馮斯兄弟尋找賢者之石、試圖取回人體鍊成所失去一切的故事，至今仍是不少動漫迷心中的經典作品。
店內規劃3大拍照區，包含愛德華與阿爾馮斯並肩現身的「動畫主視覺」，以及集結伊茲米、馬斯坦古、霍恩海姆等人氣角色的「人物視覺圖」。店外還設置大型「鍊成陣背景牆」，以人體鍊成陣為中心，兩側則有愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛等角色，讓粉絲可以直接站在鍊成陣前合影。
《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》期間限定商售區這次推出近50款全新周邊，價格從90元起跳，其中L夾、盲抽徽章皆為90元，是目前公開商品中入手門檻最低的品項；盲抽立牌、ID卡套皆為180元，陶瓷杯墊199元、木杯墊238元，夜光流沙杯墊與金屬杯墊則都是280元。
服飾與包款方面，3款以愛力克兄弟、國家軍、人造人陣營為主題的黑色T恤，每件售價550元；4款側背包同樣為550元。想收藏較大型周邊，則有2款無框畫，每款750元，也是這批目前公開商品中單價最高的品項。
活動期間於商售區消費達指定門檻，還可獲得盲抽角色書籤。近期準備進戲院重溫《鋼之鍊金術師》劇場版的粉絲，也可以順道到限定商售區拍照、收藏新周邊。
📌日期：2026年10月2日至11月1日
📌地點：
台北京站威秀影城（台北市大同區市民大道一段209號5樓）
台中iFG遠雄廣場威秀影城（台中市東區復興路四段186號4樓）
高雄大遠百威秀影城（高雄市苓雅區三多四路21號13樓）
📌時間：台北京站威秀影城週一至週四12：00～20：00、週五至週日11：30～20：30；台中、高雄場營業時間依各影城現場公告為準。