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台鐵買票新制明天上路！中秋連假全台受影響

▲台鐵因應2026年中秋節與教師節連假疏運，宣布自9月24日（四）至9月29日（二）期間，西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務。（圖／台鐵臉書）

📌搭車補票不用掏現金了！台鐵全線列車新增「9大行動條碼支付」

▲自2026年9月10日起，台鐵全線列車補票正式開通「行動（條碼）支付」服務，搭車補票不用再翻找零錢。（圖／台鐵臉書）

📌大學生搭車更便宜！台鐵試辦一年專案：最便宜享5折優惠

▲台鐵今年啟動「大專生對號列車優惠專案」，即日起至2027年8月16日止，具中華民國大專校院在學學生身分者，乘車區間里程須在50公里以上之指定對號列車即可享優惠。（圖／台鐵臉書）

2026年中秋節與教師節連假從9月25日至9月28日，連續4天假期預計將會湧現眾多人潮搭乘台鐵火車。台鐵因應2026年中秋節與教師節連假疏運，，提醒大家提早規劃行程並確認購票方式，以免影響搭車權益。乘車當日將限量發售200 張無座票。為了維護乘客權益，騰雲座艙不開放持無座位車票民眾進入站立，亦不得憑TR-PASS、Joint-Pass雙鐵周遊券搭乘。普悠瑪、太魯閣、EMU3000型新自強號的對號車種，不可使用電子票證或通勤月票；若誤上車被查獲，除了補票外，還會加收應補票價50%的違約金。除了西部幹線EMU3000型列車搭車規定變動以外，台鐵自9月10日起，正式在全線列車補票服務加入「行動條碼支付」功能，未來民眾搭火車臨時需要補票，不必再害怕皮夾沒現金等問題。目前支援9種支付方式，包括街口支付、悠遊付、全支付、Pi 拍錢包、全盈 Pay、iPASS MONEY、愛金卡、台灣 Pay、LINE Pay Money等。在搭車優惠方面，台鐵今年亦試辦「大專生對號列車優惠專案」，即日起至2027年8月16日止，具中華民國大專校院在學學生身分者，乘車區間里程須在50公里以上之指定對號列車即可享優惠，折扣根據訂票時間不同：台鐵提醒，優惠座位採限量供應，越早訂票享受最低票價的機會越高，搭車時請記得攜帶有效學生證及相關在學證明文件；騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用本優惠。