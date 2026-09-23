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蔣萬安12區輸7區 李彥秀：簡直不可思議

曝市場「體感民調」 對蔣萬安勝選有信心

民調專家戴立安22日公布2026台北市長最新民調，台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度40.5%，兩人僅相差1.2個百分點。對此，國民黨立委李彥秀今（23）日表示，這份民調與每天跑市場、公園、鄰里活動感受到的「體感民調」相差很大，尤其交叉分析顯示，台北市12個行政區中蔣萬安輸掉7區，「簡直不可思議」，認為相關結果已超出大家的經驗與理解，民調「效度」需要特別注意。李彥秀表示，信民協會與威肯民調結果，與他們每天跑市場、公園、鄰里活動的「體感民調」的確相差很大。蔣萬安在基層受歡迎的程度幾乎就是「明星級待遇」，不僅可以明顯感受到民眾真實的熱情，甚至路過車輛上的民眾，都毫不保留用肢體語言表達對蔣萬安的喜愛。李彥秀指出，對於蔣萬安最近受到的攻擊，更多選民展現的是憤怒與同情。民調是科學的工具，所有民調都可以比較、參考，「但是魔鬼就在交叉分析裡」。李彥秀表示，威肯民調顯示，台北市12個行政區中，蔣萬安輸掉7個，「簡直不可思議」。她說，自己內湖、南港天天跑，蔣萬安在當地的「溫度熱到發燙」，但民調結果卻呈現不同狀況。李彥秀進一步指出，民調顯示蔣萬安在「本命區」中山區落後，甚至連「藍到出汁」的大安區都落後沈伯洋1.1個百分點，「顯然已經超出大家的經驗與理解」，因此民調的「效度」就需要特別注意。李彥秀強調，有選舉經驗的人都知道，只要走一趟市場，從選民打招呼的距離、笑容露出幾顆牙齒，以及握手的用力程度，大概就可以知道蔣萬安受歡迎的程度。李彥秀最後表示，11月28日台北市民會用手中的一票，拒絕惡意的政治操作與抹黑，「我們對蔣萬安的勝選有百分之兩百的信心」。