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亞運缺失不斷 賽事組委會終於道歉

名古屋亞運出包頻繁外媒頻抗議 NHK打圓場稱已在好轉

2026年愛知名古屋亞運開幕前後不斷出包，選手住宿、餐飲、交通接駁問題連環爆，甚至還在比賽進行前播錯國歌等事件，引發各國代表團以及多國媒體抱怨連連。賽事組委會終於在22日公開道歉，強調將落實改進。日媒NHK還幫忙緩頰打圓場，宣稱外媒反應冷靜，還稱許多外媒表示情況有所好轉。根據NHK報導，針對亞運期間發生的各項賽事營運爭議與缺失，愛知名古屋亞運組委會公開表達歉意，並強調將全面落實改進措施，力求後續賽事順暢進行。愛知名古屋亞運連日傳出營運缺失，包括部分代表團在辦理選手村與飯店入住時被迫長時間等待，以及前往訓練場地的接駁巴士未如期抵達等狀況。組委會先前未曾就相關爭議公開說明，直到 22 日負責賽事營運的組織委員會事務局次長大參孝彰才受訪。大參副局長解釋，住宿問題主因是部分代表團實際入境人數多於先前提交的名冊，組委會緊急協調其他住宿設施才導致耗時較長。至於接駁巴士延誤，他強調，除了內部聯絡疏失導致漏派車輛外，也包含部分代表團未能在規定時間（前一天下午 3 點前）完成預約，造成調派不及。他表示：「對於造成部分人員困擾深感抱歉，我們將針對不同原因提出改善方案，並持續努力減少缺失至賽事結束。」此外，針對 18 日男子曲棍球比賽前，現場播放韓國國歌卻誤播成北韓國歌的嚴重失誤，大參孝彰說明該事件為「人為疏失（Human error）」，組委會已向韓國代表團遞交書面致歉信，並承諾未來播放國歌時將實施多人交叉核對，嚴防類似事件再次發生。此次亞運接連出包，包含韓媒與泰媒和台媒持續點出缺失，然而，NHK在報導中卻極力緩頰，雖然賽事爭議屢見報，但現場採訪的外國媒體態度普遍保持冷靜，並強調營運狀況正陸續改善。NHK宣稱，位於名古屋市港區主媒體中心的各國記者與攝影師受訪時表示，初期問題並未影響整體競賽氛圍。並引述一名泰國電視台女記者透露，泰國國內先前曾報導藤球代表隊因無法辦理入住，被迫躺在地上等待數小時，但後續已無其他問題傳出，「比賽開始後選手們表現出色，大家都很享受這次的賽事。」另一名蒙古網路媒體的男記者則告訴NHK，「剛開始確實聽到有選手反映不太方便，但現在似乎都解決了。日本環境安全，志工服務也十分到位，整體來說是一場非常棒的盛會。」